El auténtico pan de masa madre sin salir de la Estación de San Roque

En tiempos de pan industrial y masas congeladas, todavía quedan rincones donde el pan sabe a tradición. Es el caso de la histórica Panadería Cuadro de la Estación de San Roque, en la calle Barrio Alto 37, un negocio con más de 50 o 60 años de historia que hoy sigue en pie gracias a Javier, quien comenzó a trabajar allí en 1986.

Aunque sus padres también eran panaderos, Javier tomó el relevo de este obrador tradicional que ya llevaba décadas abierto cuando él empezó. Hoy, con 60 años, mira hacia la jubilación en cinco años, mientras su hijo continúa el oficio familiar.

Panaderia Cuadro, en la Estación de San Roque / Daniela Alias

Pan amasado a mano y cocido en horno de leña

La clave del éxito está clara. Aquí el pan se amasa a mano, se respeta el reposo de la masa madre y se cuece en horno de leña. “El que le gusta el pan auténtico, lo compra aquí”, asegura Javier. Además del pan tradicional, también elaboran derivados como harina o pan rallado, pero nada más. Su éxito reside en un único producto y no han pretendido nunca cambiar o incluir novedades.

En San Roque llegaron a existir tres panaderías artesanas y ya no queda ninguna. En la Estación había cuatro y hoy solo sobrevive esta. Aunque Javier asegura que la competencia es dura, especialmente frente al pan más barato de grandes superficies, la Panadería Cuadro mantiene una clientela fiel.

"El sacrificio es enorme", afirma Javier. Su hijo comienza a trabajar a las nueve de la noche y termina en torno a las cuatro de la madrugada, sin descanso semanal. Aun así, la ilusión es que el negocio continúe. Porque más que una panadería, es un pedazo de historia viva del Campo de Gibraltar.