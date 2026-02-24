Alejandro Sanz rompe su silencio tras la depresión: “Estoy en el mejor momento de mi vida”

Alejandro Sanz no solo es uno de los músicos españoles más reconocidos del mundo; hoy es también una de las voces más sinceras sobre salud mental en la industria musical.

En el número de marzo de la revista ELLE, el cantante se abre como nunca para hablar de depresión, éxito y superación personal.

En plena gira de su nuevo disco, ¿Y ahora qué?, Sanz asegura atravesar el mejor momento de su vida: “Me siento muy bien, conforme conmigo, tranquilo y seguro de lo que hago”.

Un oasis en el desierto

Una calma que llega después de una etapa oscura que comenzó, según relata, en la soledad de los hoteles durante sus giras. “El directo es un subidón enorme y luego, ¡pum!, te quedas solo en una habitación. Eso te mata”, confiesa.

Ese proceso de introspección quedó reflejado en su documental Cuando nadie me ve, donde revisa los picos y valles de 35 años de carrera.

Desde su debut con Viviendo deprisa en 1991, ha vendido más de 25 millones de discos y se ha convertido en el artista español con más Grammy Latinos.

El precio del éxito

Sin embargo, el éxito no lo blindó contra el desgaste emocional ni contra una industria dominada por algoritmos y cifras. “Hubo una etapa en la que me desencanté muchísimo de la música”, admite.

Hoy, en cambio, reivindica la parte más humana del arte frente a la inteligencia artificial: “La IA puede componer una canción, pero no puede contar la historia que hay detrás”.

Lejos de la presión mediática de otros tiempos, Alejandro Sanz dice haber aprendido a proteger su salud mental y su entorno. “Venimos a cantar, no a operar a corazón abierto”, resume. Tras superar la depresión, el artista vuelve más fuerte, más consciente y con un mensaje claro: la música sigue siendo refugio en tiempos difíciles.