Este es el refugio secreto de Alejandro Sanz en Cádiz: aquí abrirá su museo en 2026

Aunque muchos lo consideran gaditano de corazón, Alejandro Sanz nació en Madrid. Sin embargo, su vínculo con Cádiz es tan profundo que pocos dudan de su conexión con la provincia.

El lugar que guarda sus recuerdos más especiales no es otro que Alcalá de los Gazules, el pueblo donde nació su madre y donde el artista vivió algunos de los mejores momentos de su infancia y adolescencia.

Un museo dedicado a Alejandro Sánchez Pizarro

En 2026 está previsto que abra sus puertas un museo dedicado al cantante en pleno corazón de Alcalá. El proyecto cuenta con la implicación directa del propio artista, que participa activamente aportando ideas y supervisando detalles.

Será un espacio que no solo rendirá homenaje a la figura pública de Alejandro Sanz, sino también a Alejandro Sánchez Pizarro, el niño que corría por sus calles blancas cada verano.

La elección del enclave no es casual: es la tierra que vio nacer a su madre y el lugar al que el cantante regresa siempre que busca calma y autenticidad.