¿Qué tiempo hará en la Semana Blanca y el puente por el Día de Andalucía?

El ECMWF apuesta por el paso de un frente con lluvia el sábado 28 de febrero, Día de Andalucía.

La pregunta se repite en hogares, colegios y planes de escapada: ¿qué tiempo nos espera para la Semana Blanca y el puente por el Día de Andalucía? La respuesta, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los principales modelos europeos deja la puerta entreabierta a nuevas lluvias en fechas señaladas.

Fin de semana entre el 20 y 22 de febrero

Este viernes 20 de febrero arranca con una buena noticia, sobre todo para los amantes del Carnaval: por fin sopla levante débil en Andalucía y se consolida una situación de estabilidad por instauración anticiclónica. Traducido: cielos más despejados y ambiente tranquilo.

Eso sí, el “levante” vuelve a las zonas habituales durante todo el fin de semana (21 y 22 de febrero). No será un temporal como en otras ocasiones, pero sí dejará rachas intensas cuanto más cerca nos encontremos del Estrecho. El sábado será el día más ventoso y el domingo por la noche tenderá a remitir.

En el Campo de Gibraltar, el viento mantendrá los termómetros más contenidos, con máximas entre 10 y 18 grados. En el resto de Andalucía, en cambio, el efecto del levante disparará las temperaturas.

Semana del 23 de febrero al 1 de marzo

La semana clave de la Semana Blanca —del 23 de febrero al 1 de marzo— se presenta, en general, más cálida de lo habitual para la época en buena parte del país.

Según los análisis de Meteored, entre el sábado 21 y el miércoles 25 se prevén anomalías cálidas en Andalucía. La causa: el ascenso de la dorsal subtropical y la influencia del anticiclón de las Azores, con presiones altas (entre 1025 y 1030 hPa) y entrada de aire anormalmente cálido.

El resultado será un contraste llamativo: mañanas y noches frescas por el enfriamiento radiativo —las noches siguen siendo largas— y tardes de sabor primaveral, incluso con manga corta en puntos del interior.

El modelo europeo Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) coincide en que la última semana de febrero será cálida en España, salvo en la vertiente atlántica, donde las temperaturas serían más normales.

¿Lloverá en pleno puente del 28F?

Aquí llega la parte más delicada del pronóstico. Aunque hay incertidumbre, a partir del miércoles 25 podrían llegar nuevos frentes, sobre todo al norte y oeste peninsular. En Andalucía no se descartan chaparrones ese mismo día.

Aunque el anticiclón de las Azores desviará las borrascas, sí permitirá el paso de algún frente débil, como puede observarse en el mapa previsto para mediados de la próxima semana. / Meteored

El jueves 26 y el viernes 27 volvería el sol, pero ojo al sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, que este año cae en sábado: algunos modelos apuntan a precipitaciones en el primer tramo de la jornada, con tendencia a despejar por la tarde.

Si ampliamos el foco a otros modelos globales como el Global Forecast System (GFS), todos coinciden en que el Día de Andalucía podría ser una jornada movida, con bastante precipitación en distintos puntos.

El ECMWF apuesta por el paso rápido de una vaguada entre martes y miércoles que podría derivar en una dana hacia Marruecos, mientras que el GFS la desplazaría hacia Canarias. En cualquier caso, las lluvias no se prevén persistentes ni generalizadas.

Fechas clave: cuándo podría llover

A día de hoy, las jornadas con mayor probabilidad de precipitaciones en Andalucía serían:

Miércoles 25 de febrero

Sábado 28 de febrero (especial atención por la mañana)

A partir del lunes 2 de marzo

El domingo 1 de marzo, en cambio, se presenta mayoritariamente soleado, antes de que un nuevo frente vuelva a asomar en el arranque de la siguiente semana.

Semana Blanca y descanso escolar

La recta final de febrero trae además la Semana Blanca en Andalucía, un periodo vacacional escolar que compensa la falta de festivos invernales en la comunidad, tal y como explica la Consejería de Cultura y Deporte. Al no existir vacaciones por nieve como en otras autonomías, estos días equilibran el calendario.

Cada ayuntamiento decide sus jornadas no lectivas. En Algeciras, por ejemplo, no habrá clases los días 26 y 27 de febrero ni el 2 de marzo, justo en fechas en las que el tiempo podría dar algún susto puntual.

Relacionado El 28 de febrero en sábado dará un día libre adicional en Andalucía

Conclusión: más sol que lluvia

El escenario más probable dibuja una Semana Blanca mayoritariamente estable, con temperaturas superiores a la media y ambiente casi primaveral en muchas zonas de Andalucía.

Las lluvias, si llegan, serían en principio débiles o intermitentes y concentradas en días concretos. No se caerán los cielos, pero sí conviene vigilar la evolución de los modelos de cara al Día de Andalucía y al inicio de marzo.

Porque si algo demuestra este final de febrero es que el invierno puede regalar tardes de primavera y, en cuestión de horas, recordarnos que aún no se ha despedido del todo.