El 28 de febrero en sábado dará un día libre adicional en Andalucía

El calendario laboral de Andalucía en 2026 trae importantes novedades para miles de trabajadores. La más destacada es que el Día de Andalucía, que se celebra el 28 de febrero, caerá en sábado, lo que dará derecho a un día de descanso adicional para quienes tengan ese día como libranza habitual. Así lo establece la nueva doctrina del Tribunal Supremo, que obliga a las empresas a compensar los festivos que coincidan con días de descanso semanal.

Esta decisión garantiza que todos los empleados disfruten del mismo número de festivos al año, con independencia de su turno de trabajo, y refuerza el derecho a un cómputo correcto de la jornada anual.

Un calendario laboral de 2026 con más puentes y días libres

El calendario laboral andaluz de 2026 permitirá disfrutar de hasta seis puentes festivos, lo que convierte al próximo año en una oportunidad ideal para planificar escapadas y periodos de descanso. Fechas como Semana Santa o el Día de la Hispanidad (12 de octubre) ofrecen claras opciones para alargar fines de semana.

Además, el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de la Constitución (6 de diciembre) se trasladan al lunes 2 de noviembre y lunes 7 de diciembre, respectivamente, al coincidir en domingo, lo que ampliará las posibilidades de descanso.

Sin embargo, la principal novedad se centra en el 28 de febrero, Día de Andalucía, que en 2026 se celebra en sábado. Gracias a la reciente interpretación del Tribunal Supremo, los trabajadores tendrán derecho a un día libre compensatorio, evitando así la pérdida efectiva de un festivo.

El Supremo obliga a compensar los festivos que coincidan con libranza

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores establece la existencia de 14 días festivos anuales, de carácter retribuido y no recuperable. A su vez, el Real Decreto 2001/1983 regula que, cuando por razones organizativas no pueda disfrutarse un festivo o descanso semanal, la empresa deberá compensarlo mediante descanso adicional o retribución extra.

En su nueva doctrina, el Tribunal Supremo aclara que los festivos y el descanso semanal son derechos independientes, por lo que no pueden solaparse. Esto implica que, si un festivo coincide con el día habitual de descanso del trabajador —como ocurre en 2026 con el 28 de febrero—, la empresa está obligada a conceder una jornada libre adicional.

También afectará al 15 de agosto, que cae en sábado

Este mismo criterio se aplicará al 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, que en 2026 también se celebra en sábado. Por tanto, los trabajadores deberán ser compensados con un día libre extra, incluso si esa fecha coincide con su periodo de vacaciones.

Listado de festivos en Andalucía en 2026

Estos son los principales festivos del calendario laboral andaluz en 2026:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

6 de enero (martes): Epifanía del Señor

28 de febrero (sábado): Día de Andalucía

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España

2 de noviembre (lunes): Todos los Santos

7 de diciembre (lunes): Día de la Constitución

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad

A estos se suman dos festivos locales, determinados por cada municipio.

Un derecho que protege la igualdad entre trabajadores

Con esta interpretación, el Supremo evita que algunos empleados pierdan festivos por la coincidencia con sus días de descanso, garantizando así la igualdad de trato entre trabajadores y el cumplimiento del mínimo legal de 14 días festivos anuales.

En definitiva, el 28 de febrero y el 15 de agosto de 2026 deberán compensarse con días libres adicionales, lo que convierte al próximo año en uno de los más favorables para el descanso laboral en Andalucía.