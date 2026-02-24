San Roque urge a la reparación de la carretera hundida entre San Enrique de Guadiaro, Tesorillo y Secadero

El alcalde accidental de San Roque, Óscar Ledesma, ha solicitado a la Junta de Andalucía "una actuación urgente e integral" en la carretera que une San Enrique de Guadiaro con Secadero y San Martín del Tesorillo, cuyo estado se ha agravado seriamente tras los últimos temporales de borrascas, especialmente en el kilómetro 4, donde se ha producido un importante hundimiento del firme.

Óscar Ledesma ha señalado que el Ayuntamiento de San Roque es plenamente consciente de que los recientes temporales han provocado daños en numerosas carreteras de Andalucía, afectando a diferentes municipios y poniendo a prueba las infraestructuras viarias. Sin embargo, ha subrayado que en el caso de esta carretera la situación es especialmente grave, no solo por los efectos de los temporales, sino también por el deterioro acumulado y la falta de las inversiones comprometidas desde el año 2019.

Ledesma ha recordado que la propia Junta de Andalucía incluyó esta vía dentro del Programa Andaluz de Medidas de Preparación y Contingencia, el Plan de 112 medidas frente al Brexit, comprometiéndose a ejecutar actuaciones concretas para mejorar su seguridad. En concreto, en dicho plan sobre el Brexit, la Junta se comprometió en 2019 al ensanche y la mejora del firme en las carreteras A-2102 y A-2103, que conectan San Martín del Tesorillo, Guadiaro y su entorno, con el objetivo de mejorar su seguridad y estado general.

La Junta, según sostiene el Ayuntamiento sanroqueño, también incluyó entre esas 112 medidas la elevación de la rasante en las carreteras A-2101 y A-2102, una actuación destinada precisamente a evitar hundimientos, inundaciones y daños estructurales como los que hoy estamos viendo en esta vía.

“El estado actual de esta carretera -indicó Ledesma- demuestra que esas actuaciones no pueden seguir esperando. Estamos ante un deterioro estructural que supone un riesgo evidente para la seguridad de conductores y ciclistas, y que afecta directamente a la movilidad de nuestros vecinos”.

Esta carretera es utilizada diariamente por trabajadores, agricultores, ciclistas y transportistas, siendo una vía fundamental para la actividad económica de la zona. Su mal estado dificulta el acceso a explotaciones agrícolas, incrementa los tiempos de desplazamiento y genera una situación de inseguridad que no es aceptable.

“El Ayuntamiento de San Roque -añadió- entiende la complejidad de la situación tras los temporales, pero también exige que se cumplan los compromisos adquiridos y que se actúe de forma urgente en esta carretera, que lleva años esperando una actuación integral”.

“San Roque no puede seguir esperando y la seguridad de nuestros vecinos no admite más retrasos”, ha subrayado el alcalde accidental, quien ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de seguir defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas y ha solicitado a la Junta de Andalucía que priorice esta actuación para garantizar una infraestructura segura, digna y acorde a las necesidades del municipio.