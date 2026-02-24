El proyecto de un tranvía para el Campo de Gibraltar enfrenta a Adelante Andalucía y la Junta en plena precampaña

La Junta proyecta un autobús rápido sobre una plataforma reservada para conectar la Bahía de Algeciras.

La movilidad en el Campo de Gibraltar se ha convertido en uno de los primeros grandes choques de la precampaña andaluza. El anuncio de Adelante Andalucía de convertir en “obsesión electoral” la implantación de un tranvía metropolitano en la Bahía de Algeciras ha encontrado respuesta inmediata en la Junta, que recuerda que ya tiene en marcha otro modelo: un sistema de Bus Rapid Transit eléctrico.

El cruce de notas de prensa, en apenas cuatro días, ha elevado el tono político en una comarca históricamente castigada por sus déficits ferroviarios y por la saturación de la autovía A-7.

La propuesta del tranvía como bandera electoral

El pasado 19 de febrero, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, defendió en Algeciras la creación de un tranvía metropolitano que conecte toda la Bahía, desde Algeciras hasta La Línea de la Concepción, pasando por los núcleos de San Roque y Los Barrios.

Durante una jornada de reuniones con colectivos sociales y profesorado de la Universidad de Cádiz, García calificó de “falta de respeto” la exclusión de La Línea del estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria entre la comarca y Málaga y aseguró que el Campo de Gibraltar “no puede seguir siendo ciudadanía de segunda”.

Su planteamiento es claro: una infraestructura ferroviaria estructurante que atienda a una población de más de 300.000 personas, reduzca el tráfico rodado, mejore la salud pública y responda al peso industrial y portuario de la comarca. “No puede ser que siempre lleguen soluciones de segunda”, vino a resumir el dirigente andalucista.

El tranvía, según Adelante, sería el primer paso de una estrategia más amplia que incluye mejorar la conexión con Málaga, reforzar la unión entre las dos bahías y modernizar de forma definitiva el enlace ferroviario del Puerto de Algeciras.

La Junta defiende el Bus Rapid Transit

Cuatro días después, el 23 de febrero, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar respondió con una nota aclaratoria. La Junta recuerda que en noviembre de 2023 aprobó el Plan de Transporte Metropolitano de la comarca, que fija como metas reducir un 10% los desplazamientos en vehículo privado y aumentar un 60% el uso del transporte público, además de rebajar las emisiones de CO₂.

El documento, según el Gobierno andaluz, concluyó tras estudios técnicos y participación pública que la opción más idónea no era un tranvía, sino un sistema de Bus Rapid Transit (BRT): autobuses eléctricos con plataforma reservada a lo largo de unos 23 kilómetros por el arco de la Bahía de Algeciras.

El proyecto contempla áreas intermodales en Algeciras y La Línea, intercambiadores en San Roque y Los Barrios, hasta seis aparcamientos disuasorios, nuevas líneas lanzadera y carriles bici conectados a las paradas. La Consejería de Fomento ya licitó en 2025 el estudio informativo y el anteproyecto por 750.000 euros y recibió ocho ofertas de 16 empresas interesadas.

Además, la Junta ha firmado un acuerdo con el Centro de Asesoramiento InvestEU del Banco Europeo de Inversiones para reforzar el apoyo técnico y financiero del proyecto, y estudia fórmulas de colaboración público-privada para su ejecución.

Adelante eleva el tono y habla de “insulto” y “maltrato”

Lejos de dar por zanjado el debate, Adelante Andalucía volvió a la carga ese mismo 23 de febrero. García acusó al Ejecutivo autonómico de “negarse siquiera a estudiar” el tranvía y calificó el descarte como “un insulto y un maltrato” al Campo de Gibraltar.

A su juicio, “pretender que un autobús, aunque sea eléctrico, sustituya a una infraestructura ferroviaria estructural es no tomarse en serio la movilidad” de una comarca con una autovía “absolutamente saturada” y uno de los puertos más relevantes del sur de Europa.

La formación andalucista insiste en que el BRT es “insuficiente” y anuncia que llevará la propuesta del tranvía a los próximos presupuestos de la Junta para forzar su debate parlamentario. También exige abrir un proceso de diálogo real con ayuntamientos y agentes sociales.