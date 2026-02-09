El PP reclama la inclusión de La Línea en el proyecto del tren litoral de Algeciras a Nerja

El Partido Popular de Cádiz ha registrado, a través del Grupo Parlamentario Popular Andaluz, una Proposición No de ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para exigir al Gobierno de España la rectificación de la exclusión del municipio de La Línea de la Concepción del Corredor Ferroviario Litoral de la Costa del Sol y la incorporación de un ramal o apeadero ferroviario dentro del trazado Nerja-Algeciras.

La iniciativa, según han anunciado los populares este lunes, será debatida este martes n la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía, donde el PP "defenderá la necesidad de corregir un déficit histórico de infraestructuras que sufre La Línea de la Concepción".

La propuesta, prosigue el PP, "pone de relieve la singularidad social, económica y territorial de La Línea de la Concepción, municipio fronterizo con Gibraltar e integrado en el Campo de Gibraltar, un territorio reconocido de manera unánime por la Cámara autonómica como Zona de Especial Singularidad".

Así, desde el Partido Popular se subraya que "La Línea es la única ciudad transfronteriza en España y una de las pocas ciudades de más de 60.000 habitantes que carece de conexión ferroviaria, lo que supone un grave déficit histórico en materia de infraestructuras y un claro agravio comparativo respecto a otros territorios".

En este contexto, la presidenta local del Partido Popular de La Línea y parlamentaria andaluza, Susana González, ha afirmado que “La Línea no puede seguir siendo invisible para el Gobierno de España. Sacarnos del proyecto ferroviario Nerja-Algeciras, es una decisión injusta que frena el desarrollo de nuestra ciudad. Es imprescindible que el Gobierno de Sánchez rectifique y apueste de una vez por el futuro de La Línea”.

La PNL destaca también el impacto que el Brexit y los acuerdos posteriores entra la Unión Europea y el Reino Unido, dos cuestiones que afectarán a "la movilidad, el empleo transfronterizo y la actividad económica del municipio". "La eventual desaparición de la Verja configurará un espacio urbano y funcional de alrededor de 130.000 habitantes, sumándola población de La Línea y Gibraltar, lo que hace imprescindible una planificación de infraestructuras acorde a esta nueva realidad".

El texto registrado recuerda que "más del 60% de los desplazamientos en la zona se realizan en vehículo privado y que los tiempos de viajes hacia Málaga superan con frecuencia la hora y cuarto, lo que refuerza que contribuya a reducir emisiones, costes y desigualdades territoriales".

La iniciativa insta al Gobierno de España a tener en cuenta el estudio técnico de demanda ferroviaria elaborado por la Universidad de Cádiz, impulsando por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, que concluye que la implantación de un apeadero ferroviario en el municipio es viable, necesaria y coherente con los objetivos de movilidad sostenible, cohesión territorial y desarrollo económico.

El Partido Popular de La Línea reclama, a través de esta PNL, que “se prioricen las actuaciones ferroviarias en el municipio, que se corrija el agravio histórico que sufre la ciudad y que se impulse una coordinación real entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para avanzar de forma eficaz en la implantación del apeadero ferroviario”.

“Andalucía y el Campo de Gibraltar no pueden seguir siendo relegados en la planificación de infraestructuras estratégicas y que atender esta reivindicación histórica es una cuestión de justicia territorial, desarrollo económico y futuro de La Línea de la Concepción”, ha insistido Susana González.