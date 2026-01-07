La Línea presenta un estudio de la Universidad de Cádiz para reclamar una estación prioritaria en el futuro tren litoral de Algeciras a Nerja

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha presentado este miércoles un Estudio Técnico de Demanda Ferroviaria encargado por el Ayuntamiento a la Universidad de Cádiz con el objetivo de justificar la ubicación en el municipio de una Estación Prioritaria dentro del trazado del futuro Tren Litoral, proyectado entre Nerja y Algeciras.

En el acto, el regidor estuvo acompañado por el primer teniente de alcalde, Juan Macías, y por la concejal de Movilidad Urbana y Transportes, Raquel Ñeco. Durante su intervención, Franco explicó los antecedentes del proyecto y los pasos seguidos desde 2024, cuando el Ayuntamiento fue convocado a una reunión en Málaga junto al secretario general de Transportes, los presidentes de las diputaciones de Cádiz y Málaga y los alcaldes de los municipios afectados.

El alcalde recordó que, hace aproximadamente un año, el Gobierno anunció la licitación del contrato para la redacción de un Estudio de Viabilidad del trazado del tren, en el que inicialmente se contemplaba un ramal hacia La Línea que posteriormente fue eliminado de los pliegos técnicos. Ante esta situación, el Consistorio remitió el 16 de enero un escrito al Ministerio de Transportes, que obtuvo respuesta el 7 de febrero por parte de la Secretaría General de Movilidad Sostenible, condicionando la inclusión del ramal a la existencia de una demanda suficiente.

Juan Macías, Juan Franco y Raquel Ñeco, durante la presentación del estudio técnico. / E.S.

Según explicó Franco, esa respuesta motivó la decisión del equipo de gobierno de encargar un estudio independiente a la Universidad de Cádiz para justificar técnicamente dicha demanda. El alcalde defendió que La Línea debe entenderse como una “conurbación” junto a Gibraltar, especialmente tras el anuncio del acuerdo Brexit del pasado mes de junio, con una población conjunta permanente estimada entre 110.000 y 120.000 personas, comparable a otros enclaves europeos que cuentan con infraestructuras ferroviarias similares.

El estudio aborda aspectos sociales, estratégicos y medioambientales, y ha sido elaborado con metodología científica por profesores universitarios especializados en movilidad ferroviaria. Entre los datos más relevantes, recoge que actualmente se producen más de 15.000 desplazamientos diarios entre La Línea y Málaga, de los cuales el 62% se realizan en vehículos privados, con tiempos de viaje de entre 65 y 120 minutos, en función del tráfico en la AP-7.

El documento también subraya el papel del ferrocarril como herramienta de cohesión social, al facilitar la integración de La Línea con la Costa del Sol en ámbitos como el sanitario, educativo y turístico. Asimismo, destaca su potencial para contribuir a nuevas políticas de vertebración territorial y a la lucha contra la desigualdad, en un municipio que presenta indicadores demográficos y sociales desfavorables. Para su elaboración se han realizado 628 encuestas, lo que sitúa el nivel de fiabilidad del estudio en el 99%.

Juan Franco insistió en que el apeadero de La Línea debe convertirse en un nodo estructural que conecte el Campo de Gibraltar con la Costa del Sol, y advirtió de que dejar fuera a una población de decenas de miles de personas supondría, a su juicio, un “error histórico”. El alcalde anunció que el estudio será remitido al Ministerio de Transportes el próximo viernes, tras su debate en el pleno ordinario de mañana jueves mediante una moción que buscará el respaldo del resto de grupos políticos.

Por su parte, la concejal de Movilidad Urbana y Transportes, Raquel Ñeco, calificó el ramal de La Línea como una “demanda histórica” y defendió que el municipio no puede quedar aislado dentro de la estrategia nacional de movilidad, aludiendo a mejoras en accesibilidad, calidad de vida y calidad del aire.

El primer teniente de alcalde, Juan Macías, señaló que el estudio también servirá de base para las alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), cuya aprobación inicial, según indicó, vuelve a ignorar las necesidades de una población que, sumada a la de Gibraltar, ronda los 120.000 habitantes. Macías felicitó finalmente a los técnicos municipales y a la Universidad de Cádiz por el trabajo realizado.