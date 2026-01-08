La Nao Victoria atraca en Algeciras: podrás subir a bordo del barco que dio la vuelta al mundo

Imagina pisar la cubierta del mismo barco que hace cinco siglos completó la hazaña más audaz de la historia de la navegación. Esa oportunidad llegará a Algeciras la próxima semana, cuando la Nao Victoria, réplica exacta del legendario navío que protagonizó la primera vuelta al mundo, amarre en el puerto deportivo El Saladillo para inaugurar su calendario de visitas de 2026.

La embarcación permanecerá en la ciudad del 14 al 25 de enero, convirtiéndose en una ventana al pasado que permitirá a visitantes de todas las edades experimentar cómo era la vida a bordo durante el siglo XVI. Recorrer sus cubiertas, descender a sus bodegas y contemplar los instrumentos de navegación de la época es sumergirse literalmente en la mayor proeza náutica jamás realizada por el ser humano.

Algeciras se suma así a la selecta lista de 30 puertos que la Nao Victoria recorrerá este año en su misión de divulgación histórica. Una oportunidad excepcional para los campogibraltareños de convertirse en navegantes por unas horas y comprender la magnitud del viaje que cambió para siempre nuestra percepción del mundo.

Una experiencia para toda la familia

Las visitas se desarrollarán en horario ininterrumpido de 10:00 a 18:30 durante los doce días de estancia. El precio de las entradas es de 7 euros para adultos y 4 euros para niños de entre 5 y 10 años, con entrada gratuita para menores de 5 años que deberán ir acompañados por un adulto. Existe además un bono familiar por 18 euros que incluye a dos adultos y hasta tres niños de entre 5 y 10 años.

Los centros educativos y asociaciones pueden programar visitas guiadas con un precio especial de 4 euros por niño y 7 euros por adulto, con entrada gratuita para un responsable por cada 10 personas. Para gestionar estas reservas grupales, pueden contactar en ecampos@fundacionnaovictoria.org o en el teléfono 954090956.

Las entradas están ya disponibles en la web tickets.fundacionnaovictoria.org, aunque también podrán adquirirse directamente en el barco durante los días de visita.

Más que un museo flotante

La Nao Victoria no es solo una atracción turística: es un proyecto de recuperación histórica que mantiene vivo el recuerdo de aquellos 18 hombres que regresaron a España en 1522, tres años después de partir, tras circunnavegar el globo terráqueo por primera vez. De los 239 tripulantes que iniciaron la expedición comandada por Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano, solo esta pequeña embarcación y su reducida tripulación lograron regresar a Sevilla.

Para quienes deseen ir más allá de la visita convencional, la Fundación Nao Victoria ofrece también la Tall Ship Experience, una experiencia de navegación a bordo que permite vivir en primera persona la sensación de surcar las aguas en un velero histórico.