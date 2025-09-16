El alcalde de La Línea exige a Transportes incluir al municipio en el futuro tren litoral entre Nerja y Algeciras

Juan Franco pide una reunión urgente con el ministro Óscar Puente para estudiar el trazado del tren de la Costa del Sol.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha remitido este martes, 16 de septiembre, un escrito al ministro de Transportes, Óscar Puente, para solicitar una reunión en la que abordar la situación de las infraestructuras de transporte en el Campo de Gibraltar, con especial atención al modelo ferroviario estatal.

Franco ha denunciado que el estudio actualmente en redacción sobre el trazado del ferrocarril entre Nerja y Algeciras no incluye a La Línea, pese a la “frecuente y acreditada demanda” de este servicio. “Esperamos que podamos tratar este tema con el ministro directamente”, ha señalado el regidor.

La petición no llega solo en nombre del municipio. Franco ha recordado que también actúa como portavoz de la Unión Municipalista, una federación que agrupa a más de 1.500 cargos públicos y más de 300 partidos independientes. “Hay ciudades como Cartagena que sufren una situación similar, lo que refuerza la necesidad de abrir un debate estatal”, subrayó.

Una reivindicación histórica

La exclusión de La Línea en los planes del futuro tren litoral ya había provocado la reacción del Ayuntamiento el pasado mes de marzo. Entonces, el Ministerio de Transportes respondió a la primera solicitud de Franco dejando abierta la posibilidad de incorporar un apeadero o un ramal en la ciudad, aunque supeditado a que exista una demanda suficiente de viajeros.

El Consistorio presentó esta petición en enero, tras comprobar que el municipio no aparecía en la documentación previa a la redacción del proyecto de obra. La respuesta ministerial, remitida por la Secretaría General de Movilidad Sostenible, argumentaba que el proyecto se encuentra en una fase “muy preliminar” y que aún pueden estudiarse alternativas al trazado inicial.

Sin embargo, la posibilidad de conectar ferroviariamente a La Línea sigue en el aire. Franco ha insistido en que el municipio se mantendrá “vigilante” durante todo el proceso y colaborará con la consultora que elabore el análisis de viabilidad para trasladar las necesidades de la ciudadanía linense y de Gibraltar.

El alcalde ha recordado que la conexión ferroviaria es una reivindicación histórica de la ciudad: “Desde hace más de cien años se reclama una infraestructura de este tipo, que nos permitiría mejorar nuestras comunicaciones y reforzar nuestra posición dentro del eje ferroviario del sur de España”.

Además, ha puesto el acento en la singularidad de La Línea dentro del contexto europeo: “Somos el único municipio que, sumando a Gibraltar, aglutina más de 100.000 habitantes y no cuenta con conexión ferroviaria en toda la Unión Europea”.