Loquillo inaugurará 44ª edición de los Cursos de la UCA en San Roque

San Roque celebrará del 9 al 19 de marzo la 44ª edición de los Cursos de la Universidad de Cádiz (UCA), una cita ya consolidada como referente cultural y académico en la provincia.

La programación arrancará el lunes 9 de marzo, a las 20:00 horas, en el Teatro Juan Luis Galiardo, con un encuentro con Loquillo (José María Sanz Beltrán). El músico hablará sobre su trayectoria artística, su faceta como escritor y su visión cultural, en una conferencia que abrirá oficialmente esta edición.

Dos seminarios sobre actualidad y memoria histórica

El programa incluye dos seminarios en el Palacio de los Gobernadores, desde las 16:00 horas. El primero, Pacto Europeo de Migración y Asilo (9 y 10 de marzo), analizará la gestión migratoria en Europa y la situación de la infancia no acompañada.

El segundo, De Tarimas a Púlpito: la escuela y el magisterio español durante la Segunda República, la dictadura y la transición (17 y 18 de marzo), abordará la depuración del profesorado y la evolución del sistema educativo español.

Actividades paralelas: gastronomía, teatro y cine

La programación se completa con talleres gastronómicos los días 10 y 11, una conferencia actuada el 16 de marzo en el Teatro Juan Luis Galiardo, la proyección el día 18 de ¿Es el enemigo? La película de Gila con coloquio posterior, y un taller de cine con el director Alexis Morante el 19 de marzo.

Organizados conjuntamente por la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de San Roque, estos cursos vuelven a situar al municipio como espacio de reflexión, cultura y pensamiento crítico en el Campo de Gibraltar.