Loquillo inaugurará 44ª edición de los Cursos de la UCA en San Roque

San Roque volverá a convertirse en epicentro cultural y académico del Campo de Gibraltar con la celebración, del 9al 19 de marzo, de la 44ª edición de los Cursos de la Universidad de Cádiz (UCA), una cita ya consolidada como referente provincial

San Roque celebrará del 9 al 19 de marzo la 44ª edición de los Cursos de la Universidad de Cádiz (UCA), una cita ya consolidada como referente cultural y académico en la provincia.

La programación arrancará el lunes 9 de marzo, a las 20:00 horas, en el Teatro Juan Luis Galiardo, con un encuentro con Loquillo (José María Sanz Beltrán). El músico hablará sobre su trayectoria artística, su faceta como escritor y su visión cultural, en una conferencia que abrirá oficialmente esta edición.

Dos seminarios sobre actualidad y memoria histórica

El programa incluye dos seminarios en el Palacio de los Gobernadores, desde las 16:00 horas. El primero, Pacto Europeo de Migración y Asilo (9 y 10 de marzo), analizará la gestión migratoria en Europa y la situación de la infancia no acompañada.

El segundo, De Tarimas a Púlpito: la escuela y el magisterio español durante la Segunda República, la dictadura y la transición (17 y 18 de marzo), abordará la depuración del profesorado y la evolución del sistema educativo español.

Actividades paralelas: gastronomía, teatro y cine

La programación se completa con talleres gastronómicos los días 10 y 11, una conferencia actuada el 16 de marzo en el Teatro Juan Luis Galiardo, la proyección el día 18 de ¿Es el enemigo? La película de Gila con coloquio posterior, y un taller de cine con el director Alexis Morante el 19 de marzo.

Organizados conjuntamente por la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de San Roque, estos cursos vuelven a situar al municipio como espacio de reflexión, cultura y pensamiento crítico en el Campo de Gibraltar.

