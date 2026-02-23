San Roque proyecta en 2026 tres nuevas residencias de mayores con 150 plazas

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha destacado este lunes algunas de las prioridades que el municipio afronta en 2026 en materia social, urbanística y deportiva. Entre las iniciativas más destacadas, el regidor pone el acento en la licitación y gestión de tres nuevas residencias de mayores, la construcción de un nuevo pabellón en la zona de Pueblo Nuevo y el impulso para desarrollar la Huerta del Valenciano, un proyecto que combina ocio, deporte y urbanismo.

En el ámbito de la atención a la tercera edad, el alcalde explica que se licitará la gestión de tres nuevas residencias: la de San Roque con 60 plazas, otras 60 en Puente Mayorga, que dará servicio a la Bahía, y 30 en la zona de la Estación, según recoge el Ayuntamiento este lunes a través de un comunicado.

Además, se están llevando a cabo obras en las viviendas tuteladas de la Alameda Alfonso XI, donde las dos plantas superiores del Espacio Joven acogerán hasta diez nuevas unidades habitacionales destinadas a mayores no dependientes.

“Una vez construidas, necesitamos la gestión de estas tres residencias y conseguir los conciertos públicos por parte de la Junta de Andalucía para que sean accesibles económicamente para las familias con menos recursos. Estas plazas son muy necesarias ya que la población aumenta y también lo hace la esperanza de vida”, señaló Ruiz Boix.

El ámbito deportivo también concentra inversiones significativas en el presupuesto municipal de 2026. El alcalde explica que el actual pabellón en el Valle del Guadiaro presenta problemas de deslizamiento del terreno que lo hacen inoperativo, por lo que se construirá un nuevo edificio en la calle Altamira, con un presupuesto superior a los cinco millones de euros. “Estas instalaciones permitirán garantizar la seguridad y ofrecer un espacio adecuado para la práctica deportiva de los vecinos”, precisa.

En cuanto al desarrollo urbano, la Huerta del Valenciano se perfila como un proyecto estratégico que integrará el nuevo recinto ferial con espacios deportivos y de ocio en más de 30 hectáreas. Sin embargo, Ruiz Boix alerta de los retrasos provocados por "la falta de colaboración de la Junta de Andalucía en la entrega de informes técnicos", necesarios para la aprobación de la parte urbanística. Para adelantar la inversión, el Ayuntamiento prevé la construcción de una pasarela peatonal de madera que conecte el actual recinto ferial con la futura Huerta del Valenciano.

Terrenos de la Huerta del Valenciano, en San Roque.

Las intervenciones urbanas se extenderán también a otras zonas del municipio. En Los Olivillos, se construirá una nueva plaza pública en la zona de Manuel de Falla, que mejorará la comunicación con la barriada de Simón Susarte. Ruiz Boix subraya que el presupuesto mantiene el compromiso con las políticas sociales, destacando que San Roque ocupa un lugar destacado a nivel provincial, regional y nacional en inversión social. Asimismo, se continuará impulsando políticas activas de empleo y la creación de puestos de trabajo temporales para apoyar a los desempleados del municipio.

El alcalde mantiene que el Presupuesto Municipal 2026 "busca equilibrar la inversión en infraestructuras, desarrollo urbano y bienestar social, consolidando a San Roque como un municipio en crecimiento, con atención especial a los sectores más vulnerables y con proyectos estratégicos que marcarán el futuro inmediato de la ciudad".