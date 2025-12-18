San Roque, el único municipio de la comarca con el presupuesto aprobado para 2026

El Ayuntamiento de San Roque comenzará el año 2026 con el presupuesto municipal aprobado y en vigor. Las cuentas para el próximo año han quedado aprobadas de manera definitiva al no presentarse alegaciones por parte de ningún grupo de la oposición municipal, colectivos o ciudadanos, según ha anunciado el propio Consistorio. La aprobación inicial ante el Pleno tuvo lugar el pasado 6 de noviembre.

El presupuesto asciende a 107,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al presente año, y conviete a San Roque en una de las pocas localidades del Campo de Gibraltar que han completado el trámite antes del final del año, tal y como marca la Ley.

La mitad de los ingresos del presupuesto procederán de los impuestos directos, como el de Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y el de vehículos (IVTM). Por impuestos indirectos se prevén 14 millones de euros, mientras que otros 13 millones procederán de las tasas. Las transferencias corrientes de otras administraciones se cifran en 19,3 millones y los ingresos patrimoniales en 3 millones. El Consistorio ha recordado que no se prevén subidas impositivas para las familias, ya que el IBI y el IVTM continuarán en los mismos parámetros.

En cuanto a los gastos, el capítulo de personal supondrá casi 23 millones de euros, un 2% más que en 2025, y esto es así porque junto a la subida salarial aprobada recientemente por el Gobierno de España se contemplan 14 nuevas plazas. En gastos corrientes se consignan 33,6 millones de euros, de los que más de un tercio (11,8 millones) se deben a partidas sociales. Las inversiones reales superan los 19,5 millones y se incrementan en un 5% las cantidades asignadas a los planes de empleo de Emadesa y Amanecer.

Otras partidas de las cuentas locales las conforman el apartado de vivienda, con 7 millones para la compra de suelos y promoción de 300 viviendas antes del año 2030 además de 3 millones de euros para fomento del empleo, incluyendo los planes de empleo de Emadesa y Amanecer y los refuerzos estivales para socorrismo y limpieza de playas. Otros 11,87 millones de euros sustentarán las políticas sociales, con servicios como la ayuda a domicilio y atención a la dependencia.

En los 19,5 millones de euros para inversiones se contemplan algunas ya en marcha, como el carril bici entre San Roque Ciudad y el Casino, la cubierta del mercado de abastos, la conexión viaria con Huerta del Valenciano, el parque infantil San Bernardo, el puente peatonal del río Guadiaro, Argepunt, el Anfiteatro de El Ejido o las VPO de Taraguilla. En cuanto a las obras no iniciadas, se recogen un anfiteatro en el Parque del Ejido, el muro y el graderío del Municipal La Unión, la remodelación del campo de fútbol de Puente Mayorga, la construcción de un pabellón cubierto en Taraguilla y el inicio de la rehabilitación del Edificio Argenpunt, entre otras.

Las cuentas igualmente destinan 5,6 millones de euros para limpieza viaria y casi 2 millones para servicios de parques y jardines, más otro medio millón para reposición de alumbrado público.