Puerto Sotogrande se transforma en museo al aire libre con nuevas esculturas monumentales

El Puerto Deportivo Sotogrande refuerza su apuesta cultural con la instalación de nuevas esculturas monumentales del reconocido artista vasco Ariel Elizondo Lizarraga. La inauguración tendrá lugar el 11 de marzo, en una intervención artística que consolida el modelo de puerto-ciudad en San Roque, integrando arte contemporáneo en el espacio público.

“Azul”, una obra pensada para dialogar con el paisaje portuario

La nueva pieza, titulada “Azul”, es una escultura vertical de aproximadamente dos metros de altura que se ubicará en la zona ajardinada frente a las oficinas de Varadero Puerto Sotogrande, en la avenida de la Marina.

El emplazamiento ha sido elegido por su diálogo cromático con la emblemática grúa azul del puerto, el travel-lift más grande del sur de España con capacidad para 250 toneladas.

Renovación de esculturas en la avenida de la Marina

Durante su estancia, Elizondo sustituirá dos obras ya instaladas. “Cubismos” dará paso a “Rascacielos XL”, una pieza geométrica de gran formato, mientras que “La Flamme” será reemplazada por “Tornado”, de formas más orgánicas. Ambas configurarán un nuevo recorrido escultórico en distintos puntos de la avenida.

El artista mantiene desde 2023 la obra “La Gaviota”, situada junto a la Torre de Control, orientada hacia Gibraltar y África, convertida ya en referencia visual del entorno del Estrecho.

Arte, sostenibilidad y Agenda 2030

La iniciativa, impulsada por Puerto Sotogrande con la colaboración de Fundación Navega, incluye además talleres formativos sobre piedra natural y escultura. El proyecto se alinea con la Agenda 2030, fomentando la educación cultural, la sostenibilidad urbana y la colaboración institucional.

Con esta intervención, Sotogrande refuerza su identidad como espacio donde náutica, territorio y arte contemporáneo conviven de forma permanente.