Tarifa brilla en la Guía Repsol: estos son sus Soles y Soletes que debes conocer

Tarifa no solo enamora por sus playas, también lo hace por su cocina. La Guía Repsol 2026 vuelve a situar al municipio como uno de los destinos gastronómicos más interesantes de la provincia de Cádiz gracias a sus Soles y Soletes repartidos por distintos rincones de la ciudad.

Restaurantes con Sol Repsol en Tarifa

El máximo reconocimiento en la localidad lo ostenta Atxa, en Calle Pedro Cortés, 6, distinguido con un Sol Guía Repsol, consolidándose como una de las propuestas gastronómicas más sólidas y creativas del municipio.

Además, Raízes, ubicado en Calle Mariano Vinuesa, figura como recomendado por la Guía Repsol, reafirmando la calidad de su propuesta culinaria.

Los Soletes que marcan tendencia en Tarifa

Tarifa suma una amplia lista de Soletes Repsol, reconocimientos que premian locales con encanto y propuestas auténticas:

La Casona - Calle Mariano Vinuesa, 1. Solete Otoño 2021

- Calle Mariano Vinuesa, 1. Solete Otoño 2021 La Pescadería - Paseo de la Alameda, s/n. Solete Verano 2023

- Paseo de la Alameda, s/n. Solete Verano 2023 El Francés - Calle Sancho IV El Bravo, 21 A. Solete Verano 2023

Pastelería Bernal - Calle Sancho IV El Bravo, 3. Solete Verano 2023

- Calle Sancho IV El Bravo, 3. Solete Verano 2023 Café Azul - Calle Batalla del Salado, 8. Solete Mascotas 2025

Calle Batalla del Salado, 8. Solete Mascotas 2025 El Ancla - Avenida Fuerzas Armadas, 15. Solete Mascotas 2025

- Avenida Fuerzas Armadas, 15. Solete Mascotas 2025 Balneario Beach Club - Avenida Fuerzas Armadas. Soletes de los Cocineros

- Avenida Fuerzas Armadas. Soletes de los Cocineros Pastelería La Tarifeña - Calle Nuestra Señora de la Luz, 21. Solete Navidad 2025

Tarifa, destino gastronómico consolidado

La variedad de reconocimientos confirma que Tarifa es mucho más que viento y playa. Desde alta cocina con Sol Repsol hasta cafeterías, pastelerías y restaurantes con Soletes temáticos, la ciudad ofrece una oferta gastronómica diversa y de calidad.

La Guía Repsol 2026 vuelve a poner el foco en Tarifa, reforzando su posición como uno de los destinos culinarios imprescindibles del sur de Andalucía.