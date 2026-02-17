Estos son los restaurantes con Soles y Soletes Repsol en el Campo de Gibraltar (y dónde encontrarlos)

La gañanía, en Castellar de la Frontera

El Campo de Gibraltar brilla con luz propia en la Guía Repsol, que ha distinguido a varios restaurantes de la comarca con Soles y Soletes, consolidando su posición como destino gastronómico de referencia en la provincia de Cádiz.

Restaurantes recomendados en la Guía Repsol 2026

Entre los reconocimientos más destacados se encuentran tres establecimientos que están en la Guía Repsol 2026, sello que premia la excelencia culinaria.

Casa Mané - C. la Almadraba, S/N, 11379 Palmones (Los Barrios), Cádiz. Ubicado en Palmones , es uno de los clásicos del litoral barreño, famoso por su cocina marinera y su tradición.

- C. la Almadraba, S/N, 11379 Palmones (Los Barrios), Cádiz. Ubicado en , es uno de los clásicos del litoral barreño, famoso por su cocina marinera y su tradición. Mesón El Guadarnés - Avenida de Guadarranque, 15. 11368 San Roque (Cádiz). Situado en la Estación Férrea de San Roque , este restaurante es uno de los referentes gastronómicos de la zona, reconocido por su cocina cuidada y su apuesta por el producto.

- Avenida de Guadarranque, 15. 11368 San Roque (Cádiz). Situado en la , este restaurante es uno de los referentes gastronómicos de la zona, reconocido por su cocina cuidada y su apuesta por el producto. La Gañanía - C. Algeciras, S/N, 11350 (Castellar de la Frontera, Cádiz). Con un enfoque gastronómico contemporáneo, se ha ganado su Sol gracias a una propuesta innovadora que combina técnica y sabor.

Los Soletes que conquistan por su encanto

Los Soletes Repsol reconocen locales con encanto, cocina honesta y propuestas atractivas.

Bar Casa Pepe - Av. Bruselas, 2. 11205 Algeciras, Cádiz. En pleno Algeciras , este establecimiento ha sido distinguido con un Solete por su cocina tradicional y su ambiente cercano.

- Av. Bruselas, 2. 11205 Algeciras, Cádiz. En pleno , este establecimiento ha sido distinguido con un por su cocina tradicional y su ambiente cercano. Gastrokook - Avenida de las Adelfas S/N, Nave Artesanos de Castellar (junto al campo de fútbol), 11350 Castellar de la Frontera, Cádiz. Este espacio en Castellar de la Frontera destaca por su propuesta moderna y desenfadada, reconocida también con un Solete.

El Campo de Gibraltar, destino gastronómico en auge

Estos reconocimientos demuestran que el Campo de Gibraltar vive un gran momento gastronómico, con propuestas que van desde la cocina tradicional marinera hasta conceptos innovadores que apuestan por la creatividad.

Soles y Soletes que no solo premian la calidad, sino que invitan a descubrir sabores, espacios y experiencias únicas en distintos rincones de la comarca.