Thalassa Orchestra estrenará “MOTUS” en Algeciras: un viaje musical de danzas populares a la Quinta de Schubert

La música clásica vuelve a brillar en Algeciras con el estreno de “MOTUS”, el nuevo espectáculo de Thalassa Orchestra, que se celebrará el próximo 7 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Teatro Florida. Bajo la dirección de Irene Delgado-Jiménez, la formación propone un programa vibrante que combina tradición popular, virtuosismo y una de las sinfonías más queridas del repertorio.

Danzas populares y una solista de arpa como gran novedad

La primera parte del concierto estará dedicada a las danzas populares desde la mirada de tres grandes compositores. Béla Bartók trasladó melodías campesinas húngaras al ámbito académico; Nikos Skalkottas hizo lo propio con sus célebres Danzas Griegas, de las que se interpretarán cinco; y Claude Debussy aportará el toque místico con Danse sacrée et danse profane, una obra virtuosa que tendrá como protagonista al arpa.

Por primera vez, la orquesta contará con una solista invitada: la arpista malagueña Claudia Feng, que aportará brillo y delicadeza a esta cita tan especial.

La Quinta Sinfonía de Schubert y entradas especiales para estudiantes

La segunda parte del programa se centrará en la Quinta Sinfonía de Franz Schubert, considerada una de sus primeras obras maduras y compuesta con apenas 19 años. Una pieza luminosa y profundamente emotiva que conecta directamente con el público.

Las entradas ya están disponibles en thalassaorchestra.com, codetickets.com, en Discos Grammy y en el teléfono 611 599 399. También existe modalidad Fila Cero para colaborar con el proyecto y un cupo limitado de entradas para estudiantes por 12 euros, gestionadas vía WhatsApp y con acreditación el día del concierto.

Una cita imprescindible para los amantes de la música clásica en el Campo de Gibraltar.