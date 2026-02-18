Gibraltar impulsa nuevos rellenos en la Bahía: creará un terreno de 47.000 metros cuadrados para construir 1.550 viviendas

Gibraltar impulsa de nuevo su expansión con terrenos ganados al mar. Lo hará para encontrar espacios con los que satisfacer su creciente demanda de viviendas. Esta vez será en la zona norte del interior del Puerto, donde creará una superficie de 47.000 metros cuadrados, frente a Harbour Views Road, para la construcción de unas 1.550 viviendas (algunas de ellas asequibles), además de locales comerciales y zonas verdes. El proyecto ha sido publicado por el Gobierno después de solicitar el preceptivo permiso a la Comisión de Desarrollo y Planificación. El plazo de ejecución es de 18 meses.

El Ejecutivo firmó hace más de un año un principio de acuerdo con TNG Global Foundation para que se hiciera cargo del coste del proyecto a cambio de una parte del terreno. Esta empresa vietnamita es la misma que construye el controvertido Eastside Project, un complejo de lujo también en terrenos ganados al mar, pero en la cara este del Peñón, que incluye un hotel exclusivo, 1.200 viviendas con vistas al mar, tiendas de lujo y un puerto deportivo para megayates.

El nuevo área no limita directamente con propiedades residenciales ni con zonas urbanas consolidadas. Estará enfrente del Westview Park, un paseo arbolado con una zona de juegos infantiles que fue reinaugurado en 2011, ya que había quedado destruido por una potente tormenta el 10 de octubre de 2008 y tuvo que ser remodelado. El entorno cercano es principalmente residencial, con apartamentos y casas adosadas, en un lugar de mucha actividad puesto que queda cerca del supermercado Morrisons, el hospital St Bernard’s, Europlaza, Europort y las piscinas del Gibraltar Bathing Pavilion.

El proyecto comenzará con la demolición del Muelle de Extensión Nº 3, que se encuentra en mal estado y se utiliza actualmente para abastecimiento de combustible a yates, buques pequeños y barcazas de bunker. Mide 244 metros de largo por 12,2 metros de ancho, con una cubierta de hormigón armado soportada por pilotes y seis cajones cilíndricos. La demolición incluirá remover los escombros de toda esta estructura hasta el lecho marino. El hormigón servirá para asentar las rocas con las que realizará el relleno junto a otros residuos. Las cubas de combustible serán desmanteladas y descontaminadas antes del inicio de las obras. La demolición se realizará mediante el método del cincel, utilizando una losa de acero de 17 toneladas en caída controlada con grúas y herramientas hidráulicas desde unos 20 metros. La retirada de escombros sobrantes se realizará usando imanes submarinos y maquinaria industrial. Después se colocará un relleno de arena limpia importada y transportada por vía marítima. Con esto se busca minimizar el tráfico de vehículos pesados por las carreteras locales, así como reducir el polvo y las molestias generales para los ciudadanos.

Los planes incluyen “construir malecones u otras estructuras para proteger la nueva tierra de las olas y la erosión”, teniendo en cuenta los usos del puerto y evitando las zonas de seguridad marítima.

El Westview Park y, a la izquierda, la zona en la que se realizarán los rellenos. / E.s.

Los parámetros de diseño prevén una vida útil mínima de 100 años para las estructuras de protección y contención costera, resistencia ante tormentas y al aumento del nivel del mar. La gestión de las aguas superficiales aprovecharía las alcantarillas existentes y cualquier infraestructura de drenaje adicional que se considere necesaria. La fauna marina se reubirá antes del comienzo de la obra. La declaración ambiental reconoce que los vecinos, los usuarios del puerto y los visitantes que rodean el área más inmediata pueden experimentar ruido, cambios visuales, en el tráfico y perturbaciones generales temporales debido a los trabajos.

“Los nuevos terrenos suponen un nuevo potencial para la vivienda, el desarrollo y los servicios, lo que puede crear empleos y fortalecer el futuro financiero de Gibraltar, creando espacio para nuevas empresas y empleos y apoyando el crecimiento y el desarrollo económico de Gibraltar de forma sostenible”, afirmó hace un año el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, al inicio del proyecto. "Aunque reconocemos que esto puede afectar a las vistas de las que disfrutan algunas personas, como ya les pasó a otras en el pasado, este enfoque iterativo de la reclamación de terrenos sigue siendo fundamental para hacer frente a las crecientes necesidades de vivienda de nuestra comunidad", añadió. "No tenemos más remedio que hacerlo para seguir alojando adecuadamente a nuestra población. Gibraltar tiene que seguir expandiéndose para albergar a su población y ninguno de nosotros debería ser egoísta a este respecto, como no lo fueron los habitantes, por ejemplo, del complejo de Varyl Begg cuando se desarrolló la reclamación de terrenos frente a ellos”, concluyó.

En la declaración de planificación presentada con la solicitud, el Gobierno insiste en que “existe una necesidad urgente de proporcionar nuevos terrenos para las futuras necesidades de vivienda en Gibraltar”. “Para evitar la presión de la adquisición de fincas en lugares sensibles como el casco antiguo, hay alternativas limitadas de espacio aparte de recuperar tierras del mar. Gibraltar se ha expandido con éxito para satisfacer las necesidades de vivienda e infraestructura de apoyo durante las últimas décadas, construyendo sobre terrenos recuperados al mar, y en particular en la zona portuaria más protegida del lado oeste de Gibraltar”, finaliza.