Gibraltar garantiza que el tratado con la UE no alterará al bunkering en torno al Peñón

El Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea no tendrá ningún impacto en las operaciones de abastecimiento de combustible en Gibraltar. Así lo ha confirmado la ministra de Comercio y Puerto, Gemma Arias-Vásquez, durante una visita oficial a Londres con motivo de la Semana Internacional de la Energía.

Arias-Vásquez encabezó una delegación institucional que participó en distintos encuentros con representantes del sector marítimo y energético, entre ellos la cena anual de la Asociación Internacional de la Industria del Búnker (IBIA), en la que Gibraltar Maritime Services organizó tres mesas de trabajo. Durante el evento, la delegación trasladó a los actores clave del sector que el futuro tratado no alterará el papel de Gibraltar como centro estratégico de suministro de combustible, según informa la GBC, la televisión pública gibraltareña.

El Gobierno gibraltareño asegura que esta posición fue recibida de forma muy positiva por las partes interesadas, que valoraron la claridad ofrecida y la certeza sobre la continuidad del puerto como uno de los principales centros de bunkering del Mediterráneo occidental.

En el marco de la Semana Internacional de la Energía, el director global de operaciones de Peninsula, Jeroen de Vos, fue nombrado vicepresidente de la IBIA, un cargo desde el que trabajará para reforzar la voz del sector, mejorar la transparencia en la cadena de suministro y fomentar la formación de nuevos profesionales.

El capitán del puerto, John Ghio, subrayó la relevancia del evento como foro de contacto internacional: “La Semana Internacional de la Energía, y en particular la cena anual de la IBIA, es fundamental para mantener y fortalecer las relaciones en los sectores marítimo y de abastecimiento de combustible. La fuerte presencia de Gibraltar demuestra nuestro compromiso con la excelencia y la innovación”.

Ghio destacó además que seguir formando parte de la Junta Regional Europea de la IBIA permitirá aportar la perspectiva gibraltareña a los debates que marcarán el futuro del suministro marítimo de combustible en Europa.

Por su parte, Arias-Vásquez insistió en que Gibraltar “continúa desempeñando un papel destacado en la industria marítima internacional” y que la visita a Londres ha servido para garantizar que el tratado no afectará al bunkering, además de reforzar el atractivo del Puerto de Gibraltar como centro marítimo competitivo, fiable y estratégico.