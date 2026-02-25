Alejandro Sanz y Shakira arrasan en Premio Lo Nuestro 2026 con “Bésame”

Alejandro Sanz en el estreno de su documentla 'Cuando Nadie Me Ve'

La música latina vivió una de sus noches más emocionantes con la celebración de los Premios Lo Nuestro 2026, donde Alejandro Sanz y Shakira se alzaron con el premio a Colaboración del Año - Pop gracias a su tema “Bésame”, uno de los grandes éxitos del año.

La canción, que conquistó plataformas digitales y radios desde su lanzamiento, se impuso como la favorita del público y la industria, consolidando el reencuentro musical de dos de las figuras más influyentes del pop en español.

“Bésame”, la unión de dos leyendas del pop latino

“Bésame” ha sido celebrada por su intensidad emocional, su producción elegante y la química artística entre ambos intérpretes. La combinación de la voz rasgada y sentimental de Alejandro Sanz con la fuerza y versatilidad de Shakira ha dado como resultado uno de los duetos más potentes de los últimos años.

El galardón reconoce no solo el éxito comercial del tema, sino también su impacto cultural, reafirmando el peso de ambos artistas en la escena internacional.

Con este nuevo premio, Alejandro Sanz suma otro reconocimiento a una trayectoria repleta de hitos, mientras que Shakira continúa demostrando su capacidad de reinventarse y dominar la industria global.