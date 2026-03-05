El Lago Marítimo se prepara para tres días de sabor y música con el Festival Mundial de Foodtrucks

El Festival Mundial de Foodtrucks aterriza en Parque del Lago Marítimo de Algeciras del 13 al 15 de marzo con un fin de semana lleno de gastronomía internacional, música en directo y actividades para toda la familia. Durante tres días, este espacio se transformará en un punto de encuentro para disfrutar de propuestas culinarias de distintos países junto a espectáculos y conciertos tributo.

Viernes: espectáculo infantil y rock español

La programación arrancará el viernes 13 de marzo con un show infantil tributo a Luli Pampín a las 19:45 horas, pensado para el público más pequeño.

La noche continuará con un concierto tributo a tres grandes nombres del rock nacional: Extremoduro, Platero y Tú y Rosendo, que comenzará a las 21:45 horas.

Sábado: actividades infantiles y grandes tributos

El sábado 14 de marzo comenzará a las 12:00 horas con una hora de hinchables gratuitos para los niños. A las 13:00 horas habrá un pasacalles infantil con minidisco, seguido a las 14:00 horas por una fiesta de los años 80 con el grupo Los Fósiles.

Ya por la noche, la música continuará con dos tributos muy esperados: a las 20:45 horas un homenaje al mítico grupo sueco ABBA, y a las 22:15 horas un tributo al popular dúo español Camela.

Domingo: música familiar y cierre con The Beatles

El festival finalizará el domingo 15 de marzo con un espectáculo infantil de La Granja de Zenón a las 13:15 horas, pensado para el público familiar. El broche final llegará a las 14:00 horas con un tributo a The Beatles, una de las bandas más influyentes de la historia.

Durante todo el fin de semana, el Festival Mundial de Foodtrucks ofrecerá una amplia variedad de propuestas gastronómicas en un ambiente festivo que promete llenar de vida el Lago Marítimo y convertirlo en uno de los grandes puntos de ocio de la ciudad.