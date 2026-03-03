Tarifa amplía funciones de “Por Mí y Por Todas Mis Compañeras” tras agotar invitaciones

El éxito ha sido rotundo. Las invitaciones para la representación teatral “Por Mí y Por Todas Mis Compañeras”, de la compañía La Levantera Teatro, se han agotado en tiempo récord, lo que ha llevado al Área de Igualdad del Ayuntamiento de Tarifa a programar una nueva función.

La obra, incluida en las actividades conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, contará con un segundo pase el próximo 6 de marzo a las 18:00 horas en el Teatro Alameda. Debido a esta ampliación, la función inicialmente prevista para las 20:00 horas se retrasará media hora, comenzando finalmente a las 20:30 horas.

Desde la organización se ha agradecido la extraordinaria acogida del público y se ruega a aquellas personas que, pese a haber retirado su invitación, no puedan asistir, que la cedan a otras personas para evitar butacas vacías y facilitar que más vecinos puedan disfrutar de la representación.

Recogida de invitaciones

Las invitaciones para el nuevo pase podrán retirarse a partir del lunes 2 de marzo en los siguientes puntos: en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, en la Oficina de Turismo de Tarifa de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas y los fines de semana, en horario de mañana.

El Ayuntamiento ha querido agradecer la implicación y el respaldo ciudadano a una programación que sitúa la cultura como herramienta de reflexión y compromiso social en torno al 8M.