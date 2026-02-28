Tarifa se echa a la calle para vivir el día grande del Carnaval

Tarifa vivió este sábado la jornada central de su Carnaval 2026, coincidiendo además con el Día de Andalucía, lo que añadió un aire especial a una agenda cargada de coplas, humor y convivencia en la calle. Desde primera hora de la mañana, vecinos y visitantes se sumaron a un programa que convirtió el centro urbano en un escenario abierto para la celebración popular.

A partir del mediodía, el protagonismo estuvo copado por el carrusel de actuaciones de las agrupaciones locales y la comparsa invitada DSAS3, que volvió a demostrar el alto nivel de sus letras y la estrecha conexión entre autores y público.

La tarde mantuvo el pulso festivo con el Concurso al Mejor Pasodoble de Andalucía, celebrado en la Calzada con letras cargadas de crítica, emoción y guiños a la actualidad. Poco después, el ambiente se trasladó al entorno del colegio Guzmán el Bueno, donde el gran pasacalles del humor recorrió las calles llenándolas de colorido, personajes imposibles y comparsas improvisadas.

Ya al caer la tarde, la fiesta continuó con la fiesta del disfraz en la Calzada, consolidando este enclave como epicentro del carnaval callejero tarifeño. El escenario principal quedó abierto para que agrupaciones y espontáneos compartieran coplas.

Esta intensa jornada llegó tras el impulso emocional del pregón celebrado el viernes. Sobre el escenario, el alcalde, José Antonio Santos, reivindicó con orgullo que Tarifa cuenta con “el mejor carnaval de la provincia”, en un acto cargado de simbolismo en el que se dio la bienvenida oficial al Dios Momo, Juan Cádiz, y a la Diosa, María José Parras, reconocidos por su trayectoria y dedicación a la fiesta.

El pregón, protagonizado por Jesús Franco, estuvo rodeado de gestos emotivos. El Ayuntamiento, con el primer edil y la concejala de Festejos, Mercedes Triviño, entregó al pregonero una estatuilla obra del tarifeño Juanfri Herrera. Hubo también palabras de agradecimiento a la implicación colectiva en estas fiestas y momentos especialmente sentidos, como el reconocimiento a la madre del pregonero, María Guerrero, o las menciones dedicadas a su pareja, Andrea García.