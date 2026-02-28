La pastelería que nació tras el cierre de la Verja de Gibraltar y hoy sigue conquistando con sus famosas japonesas

En pleno corazón de la Estación de San Roque, la histórica Pastelería La Nuevata lleva abierta desde 1970. Al frente de la nueva generación está Rubén Ocaña, nieto del fundador, quien mantiene vivo el legado que comenzó su abuelo, Antonio Ocaña.

Antonio trabajaba en una pastelería gibraltareña hasta que, en 1969, el cierre de la Verja de Gibraltar le obligó a reinventarse. Fue entonces cuando decidió abrir su propio negocio en su casa, junto al local actual. Sin imaginarlo, estaba sembrando la semilla de una empresa familiar que hoy suma 56 años de trayectoria y que nunca ha cambiado de ubicación.

Tras el fallecimiento del fundador hace cinco años, el relevo lo tomaron sus hijos Juan y Jesús, consolidando la continuidad generacional.

Las japonesas, el dulce estrella que nunca falla

Si hay un producto que define a esta pastelería son las japonesas, el dulce más vendido y auténtico emblema del obrador. Se trata de una masa frita rellena de crema pastelera, bañada en miel, que se ha convertido en sello de identidad.

Junto a ellas, destacan las milhojas de crema con chocolate, los croissants y las napolitanas, productos que mantienen una clientela fiel. El hojaldre, cuya receta original pertenece al abuelo y es secreta, sigue elaborándose bajo la misma fórmula transmitida de generación en generación.

Hojaldre de la Pastelería La Nueva

Tradición y modernidad: el salto a las redes

Con 30 años, Rubén representa la cara más actual del negocio. Lleva más de seis años trabajando en el obrador y ha impulsado la presencia en redes sociales, incorporando nuevas tendencias como la tarta de queso, sabores innovadores y propuestas inspiradas en modas virales.

Aunque la base sigue siendo tradicional, la pastelería se ha adaptado a los nuevos tiempos sin perder su esencia. También trabajan por encargo, elaborando tartas personalizadas para cumpleaños, comuniones, bautizos y bodas.

Más de medio siglo después, esta pastelería demuestra que la receta del éxito mezcla esfuerzo, herencia familiar y capacidad de adaptación, manteniendo intacto el sabor de siempre mientras mira al futuro con ilusión.