Gibraltar iniciará el proceso de ratificación del tratado tras la publicación esta semana

Gibraltar se prepara para iniciar formalmente el proceso de ratificación del tratado acordado entre Reino Unido y la Unión Europea (UE), una vez que el texto del acuerdo sea publicado oficialmente este jueves. El Gobierno local ha indicado que la presentación del documento ante el Parlamento gibraltareño se realizará esta semana, lo que marcará el primer paso en la notificación formal al Ejecutivo británico para su ratificación en Westminster.

El procedimiento en Gibraltar consistirá en la presentación de una moción parlamentaria que solicitará al Gobierno del Reino Unido comenzar su proceso de ratificación del tratado. La intención es que la moción sea debatida la próxima semana, lo que dará inicio al calendario británico de aprobación. Según las normas del Reino Unido, el tratado seguirá el procedimiento de la Constitutional Reform Act, que prevé su exposición en las Cámaras del Parlamento durante 21 días hábiles, tras los cuales, si no se presentan objeciones, se ratifica automáticamente, aunque existe la posibilidad de debate.

La publicación del acuerdo permitirá también a la ciudadanía acceder al texto completo a través de las páginas web oficiales de los gobiernos y de la Comisión Europea, facilitando la transparencia y el conocimiento de los términos del acuerdo.

Paralelamente, en la UE continúan los debates técnicos sobre el acuerdo. El grupo de trabajo del Consejo Europeo encargado de las relaciones UE-Reino Unido ha revisado diversos aspectos del tratado, incluyendo consultas legales sobre su tratamiento como un acuerdo exclusivo de la UE, lo que implicaría que su ratificación recaería únicamente en el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, sin intervención directa de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. La implementación provisional del tratado será posible tras su firma, permitiendo la exención de los residentes de Gibraltar de los controles del sistema automatizado de entradas y salidas de la UE (SES) a partir del 10 de abril, fecha en la que el sistema entrará plenamente en funcionamiento.

En un desarrollo relacionado con la infraestructura fronteriza, La Línea transferirá 1.800 metros cuadrados de terreno municipal al Gobierno central de España para permitir la construcción de vías de acceso vinculadas a los cambios derivados del tratado y a la ampliación del aeropuerto. Esta acción abre además la posibilidad de desarrollar un centro tecnológico cerca de la frontera, en terrenos que hasta ahora se utilizaban para la feria anual de la ciudad.