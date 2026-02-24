La Línea da el primer paso hacia el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar con la cesión de 1.800 metros

El tablero del futuro de La Línea de la Concepción ha empezado a moverse. El alcalde, Juan Franco, ha anunciado este martes 24 de febrero que el Ayuntamiento ha dado el primer paso formal para la cesión de 1.800 metros cuadrados de terreno al Estado con el objetivo de desdoblar el vial que conectará la aduana española con las instalaciones aeroportuarias de Gibraltar.

Una decisión que, más allá de la cifra, tiene una carga estratégica evidente: abre la puerta a la futura conexión directa con el aeropuerto del Peñón en el marco del acuerdo bilateral sobre Gibraltar tras el Brexit.

“Creo que es un paso bastante importante”, subrayó el regidor linense, quien enmarcó la cesión dentro del proceso de reordenación de toda la zona aeroportuaria y de los proyectos de transformación urbana que el Consistorio impulsa desde hace años.

Un movimiento que puede cambiar el mapa aéreo del Campo de Gibraltar

El anuncio no es menor en una comarca como el Campo de Gibraltar, donde conviven el puerto más eficiente de Europa (Algeciras) y uno de los polos industriales y logísticos más potentes del país, pero sin aeropuerto propio. Actualmente, el aeródromo más cercano es el de Jerez, situado a 107 kilómetros por carretera. Para llegar al de Málaga, uno de los más importantes de España, hay que recorrer unos 130 kilómetros por la AP-7. Una carencia histórica que condiciona la competitividad del territorio.

Si el acuerdo político sobre Gibraltar culmina con el uso conjunto del aeropuerto del Peñón, el impacto podría ser directo para La Línea y el resto de la comarca. No solo en términos de movilidad, sino también como incentivo económico para una zona necesitada de nuevos estímulos.

Infraestructura clave y centro tecnológico

Juan Franco vinculó esta cesión con la consolidación de proyectos estratégicos, entre ellos el desarrollo del futuro Centro Tecnológico previsto en terrenos del actual recinto ferial, en esa misma franja de la ciudad.

“Vamos a continuar trabajando para el desarrollo del centro tecnológico que tendremos en esa parte de la ciudad”, afirmó, destacando que la mejora de las infraestructuras es esencial para garantizar la viabilidad de iniciativas que llevan años gestándose.

El nuevo vial no solo facilitaría la conexión física con el aeropuerto, sino que reforzaría la ordenación de todo el entorno fronterizo, uno de los espacios más sensibles y estratégicos del municipio.

A la espera de los términos definitivos

El alcalde también reconoció que el Ayuntamiento está pendiente de conocer los términos exactos del acuerdo sobre Gibraltar, cuya letra pequeña todavía no se ha hecho pública en su totalidad.

“Esperemos que en breve conozcamos los términos exactos del acuerdo y veamos cómo nos va a repercutir también en el día a día en nuestra ciudad”, señaló, apuntando expresamente a la posibilidad de uso del aeropuerto en relación con el término municipal linense.

El aeródromo gibraltareño se ubica en un terreno cuya soberanía ha sido históricamente objeto de controversia, ya que no fue cedido expresamente en el Tratado de Utrecht y fue ocupado por los británicos durante una epidemia de fiebre amarilla a comienzos del siglo XIX. El último vuelo comercial entre España y Gibraltar operó el 28 de septiembre de 2008, cuando se canceló por baja demanda una ruta que funcionaba desde 2006.

Ahora, casi dos décadas después, el escenario vuelve a cambiar.