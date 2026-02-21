El restaurante donde siempre hay “fuera de carta”: la valiente apuesta de Curro en pleno centro de Algeciras

En el número 15 de la calle Alfonso XI, en Algeciras, hay un restaurante donde cada visita es distinta. Se llama Q-RO'S, y detrás está Curro, un hostelero que tras toda una vida como empleado decidió “tirarse a la piscina” y abrir su propio local. Hoy, su apuesta por la cocina tradicional con toques marroquíes y una filosofía muy personal lo han convertido en uno de los rincones más auténticos del centro.

De empleado a dueño: una decisión que lo cambió todo

Curro trabajó durante años para otros, hasta que dio el paso de emprender. Lo hizo con una idea clara: ofrecer comida casera, bien hecha y con identidad, sin perder el trato cercano de siempre. Aquí no hay códigos QR ni reservas online.

De hecho, el propietario se niega a implantar sistemas digitales porque defiende que el contacto directo genera empleo y mantiene la esencia del oficio. En Q-RO'S, los camareros explican los platos con una pizarra en mano y repiten una frase que ya es marca de la casa: “tenemos fuera de carta…”.

El arte del “fuera de carta”

Para Curro, lo efímero tiene encanto. “La gente disfruta lo que no es permanente”, sostiene. Por eso, buena parte de su propuesta gira en torno a platos que cambian según mercado y temporada.

Un ejemplo son las alcachofas con foie y revuelto de huevo del fuera de carta, uno de los platos que más se venden. ¿No es arriesgado comprar producto fresco sin saber si se venderá? Curro lo tiene claro: hoy en día los proveedores sirven casi a diario, lo que permite ajustar cantidades y evitar pérdidas. Además, junto al taco estrella de la casa, las alcachofas “vuelan”.

Platos que conquistan

Entre los imprescindibles destacan las croquetas de secreto, las croquetas de jalapeños y el sorprendente taquito gaditano, con una base de tortillita de camarones con atún macerado, guacamole casero y cebolla encurtida.

También brilla el pollo al curry con arroz basmati y fideos fritos, reflejo de esas influencias marroquíes que se cuelan en la carta, o la pastela de pollo con almendra, azúcar glas y canela, un guiño directo al recetario del norte de África.

Pastela de pollo de Q-RO'S

Q-RO'S no es solo un restaurante. Es la historia de alguien que decidió arriesgar, apostar por lo artesanal y demostrar que, en tiempos digitales, todavía hay sitio para la cercanía, la sorpresa… y un buen “fuera de carta”.