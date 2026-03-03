Telethusa celebra su 10º aniversario con un emotivo homenaje a la mujer andaluza en Los Barrios

La Asociacion Cultural de Mujeres Telethusa cumple diez años y lo celebra poniendo en el centro la voz de la mujer andaluza. La cita será el próximo 7 de marzo a las 12:00 horas en la Biblioteca Municipal Cronista de la Villa de Los Barrios, en un acto abierto al público que combinará literatura, reflexión y participación ciudadana.

Literatura y participación para celebrar el 10º aniversario

Con motivo de esta fecha tan señalada, la asociación invita a vecinos y vecinas a crear o leer un relato dedicado a la mujer andaluza. Las personas interesadas podrán presentar textos inéditos o compartir fragmentos de escritoras andaluzas, en un homenaje colectivo que busca visibilizar el legado, la historia y la identidad femenina en Andalucía.

La iniciativa no solo celebra una década de trayectoria cultural en Los Barrios, sino que también refuerza el compromiso de Telethusa con la igualdad y el empoderamiento a través de la palabra.

Cómo participar en el homenaje a la mujer andaluza

La participación podrá realizarse de forma presencial durante el acto del 7 de marzo. Además, quienes no puedan acudir tendrán la posibilidad de enviar un vídeo con su relato al correo electrónico de la asociación, facilitando así que nadie quede fuera de esta conmemoración.

Desde el Ayuntamiento se anima a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración que convierte la cultura en herramienta de unión y reivindicación, consolidando a Telethusa como un referente en la vida social y cultural del municipio.