Duarte indulta y sale a hombros con Fernández en la novillada del Día de Andalucía en Los Barrios

Los Barrios ha abierto este sábado la temporada taurina en en el Campo de Gibraltar. en el Día de Andalucía con una novillada en la que Alejandro Duarte, Francisco Fernández y El Gali, debutaron con picadores ante un encierro de Couto de Fornilhos. Los dos primeros novilleros, ambos de la Villa, salieron a hombros. El cuarto novillo de la tarde fue indultado.

Un festejo que arrancó con un minuto de silencio para recordar al ganadero Manuel Álvarez Briales, y también a las víctimas del accidente de tren de Adamuz y en recuerdo a la pequeña Valentina, fellecida esta misma semana.

Alejandro Duarte fue el gran triunfador de la tarde tras corta tres orejas y rabo e indultar al cuarto de la tarde de nombre Papolo con el número 29 y al que cuajó con la muleta en una faena completa, llena de entrega y con un animal que tuvo clase en la embestida y durabilidad.

En el primero de la tarde, Duarte se las vio con un novillo con mucho que torear. Demostró su oficio, a pesar de su debut con picadores. Faena solvente, con buenos momentos por el derecho, el pitón del novillo.

Francisco Fernández paseó una oreja de cada uno de sus novillos. En el segundo de la tarde firmó un trasteo variado, templó la embestida en varias series por el derecho, llegando a los tendidos.

Ante el ensabanado quinto, Fernández cuajó una interesante faena que inició en los medios con ayudados por alto. El de Couto tuvo nobleza, que aprovechó Fernández con la muleta, con series de buen toreo con la derecha. Las manoletinas del final fueron el epílogo a una buena faena. Estocada tendida. Descabelló. Oreja.

Alejandro Duarte, en primer término, y Francisco Fernández abandonan a hombros la plaza de su pueblo, este sábado

El Gali, torero de Algeciras que tuvo sus inicios junto a Miguelete y durante los últimos años en la Escuela Provincial de Málaga, cuajó una interesante faena en el tercero de la tarde. José Otero se desmonteró en banderillas. El Gali realizó una faena variada, aprovechando la buena embestida del animal. La pena fue que no la rubricó por culpa de la espada.

En el sexto, El Gali se las vio con un novillo más deslucido. Faena con momentos de buen toreo del algecireño. Se le vio más cómodo que en el novillo de su debut. Volvió a entretenerse con la espada.

Durante el descanso de la novillada se rindió un cariñoso homenaje al ganadero Manuel Álvarez Briales, que falleció hace unas semanas. Su hermano Carlos Álvarez, ganadero y asesor taurino del festejo, recibió de manos del alcalde, Miguel Alconchel, y del concejal y presidente del festejo, Antonio Dávila, el reconocimiento a una saga ganadera, cuyos toros pastaron durante muchos años en los cortijos El Patrón y Cortijo Blanco de Los Barrios. Un homenaje merecido a un gran ganadero.