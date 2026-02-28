El sentimiento andaluz y el recuerdo a la pequeña Valentina marcan el Día de Andalucía en Los Barrios
La bandera blanca y verde se iza en la plaza Blas Infante en honor al padre de la patria andaluza y el salón de plenos acoge la entrega de los títulos de Vecindad y Ciudadanía
Fotos de la entrega de reconocimientos por el Día de Andalucía en Los Barrios
Los Barrios ha celebrado este sábado el Día de Andalucía con un pleno municipal cargado de emoción, reconocimientos y homenaje a la pequeña Valentina, fallecida esta semana, en el marco de la tradicional izada de la bandera blanca y verde en la plaza Blas Infante.
La sesión plenaria, presidida por el alcalde Miguel Alconchel, contó con la intervención de los portavoces de Vox, Movimiento Barreño, Partido Popular, PSOE y Los Barrios 100×100, quienes destacaron la identidad, la historia y el esfuerzo de los andaluces, así como los desafíos que afronta la región.
Celia Fuentes, de Vox, resaltó el amor a Andalucía de su formación, aunque criticó las deficiencias en servicios públicos, burocracia y presión fiscal. También hizo un llamamiento a la protección del sector primario y a mejorar la seguridad y la infraestructura del Campo de Gibraltar, destacando el papel de las mujeres andaluzas.
Amparo Gómez, de Movimiento Barreño, subrayó el valor del esfuerzo y la superación del pueblo andaluz y felicitó a vecinos, trabajadores y fuerzas de seguridad que recibirán reconocimientos en esta jornada. Gómez también abogó por el desarrollo económico, la industria y la fortaleza del sector primario, al tiempo que pidió mejoras para la comarca.
El portavoz del Partido Popular, Antonio Dávila, recordó con afecto a la pequeña Valentina y su familia, instando a cuidar Andalucía "como si fuera un tesoro". Defendió un andalucismo basado en igualdad, solidaridad y dignidad, destacando la hospitalidad y el esfuerzo constante de la región.
Daniel Perea, del PSOE, también felicitó a los galardonados y envió un mensaje de apoyo a la familia de Valentina. Durante su intervención, alertó sobre el "revisionismo histórico" que amenaza el sentido del 28F y reivindicó la memoria histórica de Andalucía, haciendo un llamamiento a la libertad y al progreso con mejoras en vivienda, sanidad y educación.
Sara Lobato, de Los Barrios 100×100, centró su discurso en el municipalismo y la igualdad de oportunidades, recordando el Día de las Enfermedades Raras y la figura de Valentina. Reclamó una financiación justa para los ayuntamientos y defendió que Andalucía avance en industria y talento sin que nacer en la región suponga menos oportunidades.
El alcalde Miguel Alconchel cerró la sesión apelando al orgullo de Andalucía y a la fuerza de su gente, subrayando la importancia de servicios públicos fuertes y oportunidades de empleo para los jóvenes. Definió el 28 de febrero como un compromiso colectivo para construir un futuro de esperanza basado en la unidad y el respeto.
Posteriormente, la tradicional comitiva de niños, vecinos y representantes municipales llevó la bandera andaluza hasta la plaza Blas Infante, donde fue izada ante el busto del padre de la patria andaluza, acompañada por la banda municipal y una ofrenda floral de todos los portavoces.
A continuación, la Corporación municipal rindió homenaje a los vecinos y vecinas que recibieron los títulos de Vecindad y Ciudadanía con motivo del Día de Andalucía. Los galardonados de este año son Ana Prieto, en la categoría de Deportes; Juan José Salazar, en Ciencia; Construcciones El Palmarillo, en Empresa; Nicolás Ceballo, en Cultura; y María de los Ángeles López Moriche, en Compromiso Social, reconociendo así su aportación y dedicación a la comunidad. También se entregaron distinciones a la labor ejemplar llevada a cabo por cuerpos de seguridad, servicios municipales y entidades colaboradoras en la gestión de la emergencia en Los Barrios durante los últimos temporales.
También te puede interesar