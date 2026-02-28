El sentimiento andaluz y el recuerdo a la pequeña Valentina marcan el Día de Andalucía en Los Barrios

Los Barrios ha celebrado este sábado el Día de Andalucía con un pleno municipal cargado de emoción, reconocimientos y homenaje a la pequeña Valentina, fallecida esta semana, en el marco de la tradicional izada de la bandera blanca y verde en la plaza Blas Infante.

La sesión plenaria, presidida por el alcalde Miguel Alconchel, contó con la intervención de los portavoces de Vox, Movimiento Barreño, Partido Popular, PSOE y Los Barrios 100×100, quienes destacaron la identidad, la historia y el esfuerzo de los andaluces, así como los desafíos que afronta la región.

Celia Fuentes, de Vox, resaltó el amor a Andalucía de su formación, aunque criticó las deficiencias en servicios públicos, burocracia y presión fiscal. También hizo un llamamiento a la protección del sector primario y a mejorar la seguridad y la infraestructura del Campo de Gibraltar, destacando el papel de las mujeres andaluzas.

Amparo Gómez, de Movimiento Barreño, subrayó el valor del esfuerzo y la superación del pueblo andaluz y felicitó a vecinos, trabajadores y fuerzas de seguridad que recibirán reconocimientos en esta jornada. Gómez también abogó por el desarrollo económico, la industria y la fortaleza del sector primario, al tiempo que pidió mejoras para la comarca.

El portavoz del Partido Popular, Antonio Dávila, recordó con afecto a la pequeña Valentina y su familia, instando a cuidar Andalucía "como si fuera un tesoro". Defendió un andalucismo basado en igualdad, solidaridad y dignidad, destacando la hospitalidad y el esfuerzo constante de la región.

Daniel Perea, del PSOE, también felicitó a los galardonados y envió un mensaje de apoyo a la familia de Valentina. Durante su intervención, alertó sobre el "revisionismo histórico" que amenaza el sentido del 28F y reivindicó la memoria histórica de Andalucía, haciendo un llamamiento a la libertad y al progreso con mejoras en vivienda, sanidad y educación.

Sara Lobato, de Los Barrios 100×100, centró su discurso en el municipalismo y la igualdad de oportunidades, recordando el Día de las Enfermedades Raras y la figura de Valentina. Reclamó una financiación justa para los ayuntamientos y defendió que Andalucía avance en industria y talento sin que nacer en la región suponga menos oportunidades.

El alcalde Miguel Alconchel cerró la sesión apelando al orgullo de Andalucía y a la fuerza de su gente, subrayando la importancia de servicios públicos fuertes y oportunidades de empleo para los jóvenes. Definió el 28 de febrero como un compromiso colectivo para construir un futuro de esperanza basado en la unidad y el respeto.

Posteriormente, la tradicional comitiva de niños, vecinos y representantes municipales llevó la bandera andaluza hasta la plaza Blas Infante, donde fue izada ante el busto del padre de la patria andaluza, acompañada por la banda municipal y una ofrenda floral de todos los portavoces.

A continuación, la Corporación municipal rindió homenaje a los vecinos y vecinas que recibieron los títulos de Vecindad y Ciudadanía con motivo del Día de Andalucía. Los galardonados de este año son Ana Prieto, en la categoría de Deportes; Juan José Salazar, en Ciencia; Construcciones El Palmarillo, en Empresa; Nicolás Ceballo, en Cultura; y María de los Ángeles López Moriche, en Compromiso Social, reconociendo así su aportación y dedicación a la comunidad. También se entregaron distinciones a la labor ejemplar llevada a cabo por cuerpos de seguridad, servicios municipales y entidades colaboradoras en la gestión de la emergencia en Los Barrios durante los últimos temporales.