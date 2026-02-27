Un comerciante de Gibraltar apuesta 253 millones de euros a que el precio de la plata seguirá bajando

Un empresario chino afincado en Gibraltar ha protagonizado una de las mayores operaciones recientes en el mercado de metales preciosos al apostar más de 253 millones de euros a que el precio de la plata seguirá bajando.

El inversor, Bian Ximing, ya era conocido en los mercados financieros por haber ganado miles de millones en los últimos años gracias a sus inversiones en oro en la Bolsa de Futuros de Shanghái. Sin embargo, ahora ha cambiado de estrategia y ha centrado su atención en la plata.

Una posición equivalente a 450 toneladas de plata

Su operación equivale a unas 450 toneladas de este metal. En términos sencillos, ha invertido una enorme cantidad de dinero esperando que el precio siga cayendo para obtener beneficios. Y, de momento, la jugada le está saliendo bien: en los últimos días la plata ha bajado con fuerza, lo que ha aumentado el valor de su apuesta.

Este tipo de movimientos no están exentos de riesgo. Si el precio sube en lugar de bajar, las pérdidas pueden ser muy elevadas. La plata es un metal especialmente inestable porque, además de ser un valor refugio como el oro, se utiliza mucho en la industria y la tecnología. Por eso su precio puede variar con rapidez según la situación económica.

Riesgo elevado en un mercado volátil

El cambio de rumbo del empresario -que pasa de apostar por el oro al descenso de la plata- ha llamado la atención de los analistas internacionales, que siguen de cerca una operación que podría influir en el comportamiento del mercado en las próximas semanas.