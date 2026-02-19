100x100 Unidos reclama inversiones urgentes para las carreteras de Tarifa

La grieta, visible bajo el tablero del viaducto del kilómetro 88 de la N-340, ha aumentado tras las últimas borrascas.

100x100 Unidos por Tarifa ha expresado su inquietud "por la realidad preocupante" de las infraestructuras del municipio y el Campo de Gibraltar tras los temporales de borrascas. El partido localista ha exigido "a todas las administraciones" una "mayor atención, más inversión y un compromiso real" para paliar la situación que causado desperfectos y daños en una vía clave para la comunicación de la comarca como la N-340.

"El último temporal no solo ha dejado lluvias y fuertes rachas de viento en el municipio. Ha dejado al descubierto una realidad preocupante: la fragilidad de nuestras infraestructuras viarias", sostiene en un comunicado 100x100 Unidos por Tarifa, donde ahora se integra Nuevos Aires Tarifa (NAT).

"Durante estos días se han registrado incidencias graves como el desprendimiento en la N-340 en dirección Algeciras, una grieta en el viaducto que compromete su integridad estructural, daños en la carretera del Santuario y desperfectos en la vía hacia Zahara de los Atunes, entre otras afecciones en distintas carreteras del término municipal", recuerda el partido.

"Sin embargo, los acontecimientos recientes nos obligan a alzar la voz con mayor firmeza. Tarifa, el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz continúan siendo los grandes olvidados en materia de infraestructuras. No podemos seguir dependiendo de carreteras frágiles, conexiones insuficientes y promesas que nunca se materializan", critica 100x100. "Por ello, exigimos a todas las administraciones competentes —Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Gobierno de España— mayor atención, más inversión y un compromiso real con la mejora de nuestras infraestructuras".

"No es la primera vez que apoyamos mociones desde 100x100 Unidos por Tarifa, vengan del PSOE o del PP, para exigir mejoras urgentes en nuestras infraestructuras. Siempre hemos actuado con responsabilidad, situando los intereses de Tarifa por encima de cualquier color político. Estamos hablamos de seguridad para nuestros vecinos, de desarrollo económico para nuestro municipio y de dignidad para nuestra tierra", sentencian desde 100x100.