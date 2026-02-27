Planes en el Campo de Gibraltar en el fin de semana del día de Andalucía

El Campo de Gibraltar se prepara para un fin de semana cargado de cultura, tradición y fiesta. Si no sabes qué hacer el 27 y 28 de febrero, aquí tienes la guía definitiva organizada por municipios.

Algeciras: Carnaval y flamenco para celebrar el 28F

El viernes 27 de febrero, el Centro de Interpretación Paco de Lucía acoge a las 19:00 horas un recital del cantaor Jesús Méndez, acompañado por Vicente Santiago a la guitarra y los palmeros Diego Montoya y Manuel Salado.

Jesús Mendez actuará en Algeciras

El sábado 28 de febrero la ciudad celebra la XLI Chorizada Popular desde las 13:00 horas en la avenida Agustín Bálsamo, frente a la Peña Ferroviaria, con actuaciones carnavalescas.

Además, habrá Gran Fiesta de Carnaval en las asociaciones vecinales La Yesera, El Embarcadero y Las Colinas, todas desde las 13:00 horas.

Castellar de la Frontera: Día de Andalucía institucional

En Castellar de la Frontera, el sábado 28 a las 12:00 horas se izará la bandera en la Plaza Andalucía. A las 12:30 horas comenzará el acto institucional en el Teatro Andalucía con distinciones escolares y menciones de honor a vecinos y colectivos destacados. La jornada finalizará con un vino español y venencia andaluza.

La Línea: tres días de competición de baile

El Palacio de Congresos de La Línea acoge del 27 de febrero al 1 de marzo la IX edición del Concurso de Baile Ciudad de La Línea. Comenzará el viernes 27 de 15:30 a 21:00. Continuará el sábado 28 de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 y finalizará el domingo 1 de marzo de 8:30 a 16:00.

Un evento que reunirá a academias y bailarines en una de las citas más esperadas del calendario cultural linense.

Tarifa: Carnaval en la calle hasta el 1 de marzo

Desde la noche del 27 de febrero, Tarifa vivirá el Carnaval en la calle con escenario central en La Calzada y carpa en la Alameda desde medianoche.

El 28 de febrero y 1 de marzo actuarán la comparsa Jesús Bienvenido con “DESAS3” y la chirigota “Una chirigota en teoría”. El concurso de coplas contará con 14 agrupaciones inscritas.

San Martín del Tesorillo: homenaje y memoria colectiva

En San Martin del Tesorillo, el sábado 28 a las 11:00 horas se celebrará el acto institucional en la Casa de la Cultura con entrega de menciones honoríficas. Posteriormente se colocará una placa conmemorativa en Montenegral Bajo en homenaje a la solidaridad vecinal.