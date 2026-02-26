San Roque se vuelca con el Día de Andalucía: música, izadas de bandera y actividades en todos los núcleos

San Roque celebrará por todo lo alto el Día de Andalucía con una programación repartida por todo el municipio y sus barriadas. Música en directo, bailes, actividades infantiles e izadas de bandera marcarán una jornada pensada para todas las edades.

Actos centrales en San Roque casco

La jornada arrancará a las 11:00 horas en la Parroquia Santa María Coronada con la ofrenda floral a José Cadalso. A partir de las 11:30, la Alameda Alfonso XI acogerá actividades infantiles, hinchables y pinta caras hasta las 16:00 horas.

A las 12:00 tendrá lugar la Izada de la Bandera de Andalucía, acompañada de venenciador y actuaciones de Jonathan Santiago y Manuel Berraquero. Durante la mañana también actuará la Asociación Cultural Vanessa Orrán.

Por la tarde, la fiesta continuará en la Plaza de Armas con Michael Thin a las 18:00 y Radio Macandé a las 19:00. En la Peña Flamenca actuarán A.C.F. Vanessa Orrán y La Yiya.

Celebraciones en las barriadas

En la Estación de San Roque, el Templete de la Plaza San Bernardo concentrará actividades infantiles, la izada de bandera y actuaciones como el grupo Caña Azul y Grupo Luna. En Taraguilla, la Plaza de las Flores ofrecerá hinchables, izada de bandera y la actuación de Fran Amado.

El Centro La Rosaleda en Campamento acogerá animación infantil, izada de bandera y las actuaciones de Soul Fusión y La Mala Hora. En San Enrique, el Recinto Ferial contará con actividades infantiles durante toda la jornada, izada de bandera y actuaciones de Power Dance y Compás Flamenco.

Por último, en Torreguadiaro, la Asociación de Mujeres La Charca celebrará la izada de bandera y la actuación de Al Son del Sur. San Roque vivirá así un 28F lleno de identidad andaluza, convivencia y música, reforzando el sentimiento de orgullo y celebración en cada rincón del municipio.