San Roque se vuelca con el Día de Andalucía: música, izadas de bandera y actividades en todos los núcleos
El 28F llenará San Roque, la Estación, Taraguilla, Campamento, San Enrique y Torreguadiaro de actuaciones, actividades infantiles y ambiente festivo
El auténtico pan de masa madre sin salir de la Estación de San Roque
San Roque celebrará por todo lo alto el Día de Andalucía con una programación repartida por todo el municipio y sus barriadas. Música en directo, bailes, actividades infantiles e izadas de bandera marcarán una jornada pensada para todas las edades.
Actos centrales en San Roque casco
La jornada arrancará a las 11:00 horas en la Parroquia Santa María Coronada con la ofrenda floral a José Cadalso. A partir de las 11:30, la Alameda Alfonso XI acogerá actividades infantiles, hinchables y pinta caras hasta las 16:00 horas.
A las 12:00 tendrá lugar la Izada de la Bandera de Andalucía, acompañada de venenciador y actuaciones de Jonathan Santiago y Manuel Berraquero. Durante la mañana también actuará la Asociación Cultural Vanessa Orrán.
Por la tarde, la fiesta continuará en la Plaza de Armas con Michael Thin a las 18:00 y Radio Macandé a las 19:00. En la Peña Flamenca actuarán A.C.F. Vanessa Orrán y La Yiya.
Celebraciones en las barriadas
En la Estación de San Roque, el Templete de la Plaza San Bernardo concentrará actividades infantiles, la izada de bandera y actuaciones como el grupo Caña Azul y Grupo Luna. En Taraguilla, la Plaza de las Flores ofrecerá hinchables, izada de bandera y la actuación de Fran Amado.
El Centro La Rosaleda en Campamento acogerá animación infantil, izada de bandera y las actuaciones de Soul Fusión y La Mala Hora. En San Enrique, el Recinto Ferial contará con actividades infantiles durante toda la jornada, izada de bandera y actuaciones de Power Dance y Compás Flamenco.
Por último, en Torreguadiaro, la Asociación de Mujeres La Charca celebrará la izada de bandera y la actuación de Al Son del Sur. San Roque vivirá así un 28F lleno de identidad andaluza, convivencia y música, reforzando el sentimiento de orgullo y celebración en cada rincón del municipio.
También te puede interesar