Los Juegos Olímpicos de Invierno alzan el telón hoy con sus bodas de plata

Los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo, que serán inaugurados oficialmente este viernes en el estadio San Siro de la capital lombarda, alcanzan la vigésima quinta edición de una cita olímpica invernal –la tercera en Italia– y abarcan una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados; la mayor de toda la historia.

Cuatro años antes de que el etíope Abebe Bikila sorprendiese al mundo ganando, descalzo, el maratón de los Juegos de Roma 60, Cortina d’Ampezzo, a 420 kilómetros de Milán, ya se había convertido en la primera sede italiana de una cita olímpica y, asimismo, la primera no estival en Italia, que 50 años después albergaría los Juegos de invierno de Turín.

Los de Milán-Cortina serán, pues, la tercera cita no veraniega en territorio italiano, y la vigésima quinta desde que la estación francesa de Chamonix albergase la primera invernal, allá por 1924. Unas bodas de plata que invitan a soñar en oro, incluida a España, que intentará engrosar su (exiguo) botín de cinco medallas, y que aspirará a todo en el esquí de montaña, uno de los deportes que debutará en el calendario olímpico.

A las dos sedes que dan nombre a la XXV edición de los Juegos Olímpicos de invierno, y antes de la clausura, en Verona, hay que unir otras cuatro villas olímpicas: Anterselva, Bormio, Predazzo y Livigno.

Competiciones de hielo

En Milán, donde en las jornadas previas hubo numerosas manifestaciones en contra de la presencia en Italia de los muy controvertidos ICE (miembros del servicio de control e inmigración de los Estados Unidos), se disputarán la mayoría de las competiciones de hielo: el patinaje artístico, el patinaje de velocidad, el short track (patinaje de velocidad en pista corta) y el hockey.

Las estadounidenses Mikaela Shiffrin y Lindsey Vonn –posiblemente las dos mejores de la historia– serán el mayor reclamo en las pruebas de esquí alpino femenino de Cortina d’Ampezzo, que asimismo será la sede del curling y de las pruebas de bobsleigh, skeleton y luge.

El Val di Fiemme albergará el esquí de fondo (en Tesero), los saltos de esquí (Predazzo) y la combinada nórdica (en las dos anteriores). En Bormio se disputarán las pruebas de esquí alpino masculino –en las que podría reconfirmar su condición de gran figura del esquí alpino el suizo Marco Odermatt– y las del debutante esquí de montaña, en el que Oriol Cardona y Ana Alonso intentarán invocar el espíritu de Paquito Fernández Ochoa, único campeón olímpico invernal de toda la historia de España, en el eslalon de esquí alpino de Sapporo 72 (Japón).

Anterselva será la sede del biatlón y Livigno la del esquí artístico y el snowboard, deporte en el que Lucas Eguibar (en boardercross) buscará la gloria en sus cuartos Juegos y Queralt Castellet (plata olímpica de halfpipe en Pekín 2022) se convertirá en la española con más participaciones invernales de toda la historia, seis en total.

Los Juegos de invierno más paritarios

Las primeras medallas de los Juegos de invierno más paritarios de la historia, con un 47 por ciento de participación femenina, y que abarcan el mayor territorio olímpico de todos los tiempos, se entregarán el sábado, destacando entre esas cinco pruebas que coronarán a los primeros campeones el descenso masculino de esquí alpino, en la pista Stelvio de Bormio; y los saltos de esquí nórdico en el trampolín normal de Predazzo.

Aparte del debut del esquí de montaña, la mejor noticia posible desde la óptica del deporte español, entre las novedades figuran el estreno de nuevas disciplinas con medalla: los saltos de trampolín largo en chicas –donde está llamada a brillar la eslovena Nika Prevc, la hermana de Domen, el gran dominador en chicos–, los relevos mixtos de skeleton, los baches paralelos (dual moguls) masculino y femenino de esquí acrobático y el doble femenino de luge.

Brasil, gracias a Lucas Pinheiro, podría ganar su primera medalla olímpica invernal en estos Juegos, algo a lo que aspiran también en esquí alpino países como Albania (con Lara Colturi, de origen italiano) y Andorra (gracias a Joan Verdú).

La cita de Milán-Cortina d’Ampezzo, sede designada en la 134 Sesión del Comité Olímpico Internacional, en junio de 2019, en la que derrotó a la candidatura sueca de Estocolmo y Are, repartirá medallas en un total de 116 pruebas (en ocho deportes y 16 disciplinas) y marcará el debut, como presidenta del COI, en unos Juegos, de la zimbabuense Kirsty Coventry, que ocupa el cargo desde el pasado mes de junio.