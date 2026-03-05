El Puerto de Algeciras impulsa un plan innovador para anticipar riesgos climáticos y proteger la operativa del recinto

El buque petrolífero 'Oryx trader', atracado en el Puerto de Algeciras a causa de un temporal.

Ante la creciente frecuencia de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje extremo en Andalucía y el estrecho de Gibraltar, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha decidido tomar la delantera: su Plan de Adaptación al Cambio Climático (PACC) busca convertir al puerto en un modelo de resiliencia ante fenómenos meteorológicos cada vez más imprevisibles.

“Nuestro objetivo es garantizar que la operativa del puerto se vea interrumpida lo menos posible, protegiendo tanto las infraestructuras como a las personas que dependen de ellas”, señala un portavoz de la APBA.

Para ello, la APBA trabaja mano a mano con la Universidad Politécnica de Madrid, que aporta soporte científico y técnico para identificar vulnerabilidades y proponer soluciones, y coordina sus esfuerzos con Puertos del Estado, que ofrece herramientas de evaluación de riesgos comunes para todo el sistema portuario español.

La APBA impulsa su Plan de Adaptación al Cambio Climático.

El plan combina análisis técnico, inventarios geoespaciales del puerto y la participación activa de la comunidad portuaria. A finales de 2025, se realizaron entrevistas con los principales actores del puerto para recoger su visión y experiencia, fomentando una cultura compartida de adaptación y resiliencia.

Una de las herramientas más innovadoras del PACC es su mapa interactivo que permite visualizar las infraestructuras, los riesgos asociados a fenómenos climáticos y posibles modos de fallo. Esta visión integral permitirá priorizar inversiones, fortalecer la resiliencia del puerto y mantener su competitividad como nodo clave del comercio marítimo internacional.

Con esta iniciativa, Algeciras no solo protege su presente, sino que se adelanta al futuro, consolidándose como un puerto estratégico capaz de resistir los retos que el cambio climático plantea al sector marítimo y logístico.