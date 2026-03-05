El mítico chiringuito Tumbao de Tarifa anuncia que se marcha de Valdevaqueros tras 18 años y deja en el aire su nueva ubicación

Uno de los chiringuitos más conocidos de la costa de Tarifa cambiará de ubicación después de casi dos décadas marcando el ritmo de los veranos en la playa de Valdevaqueros. El emblemático Tumbao ha anunciado que abandona su histórico enclave y que iniciará una nueva etapa en otro lugar que, por ahora, no ha sido desvelado.

La noticia se ha dado a conocer a través de sus redes sociales, donde los responsables del negocio han compartido un mensaje cargado de nostalgia y agradecimiento hacia quienes han formado parte de su trayectoria durante estos años.

Mientras se despejan las incógnitas, el Tumbao se despide de la playa que ha sido su hogar durante casi 20 años y prepara su próxima “orilla”

“Después de 18 años en esta orilla, nuestro querido Tumbao tiene que mudarse a otro lugar. Ha sido nuestra casa, nuestra familia y el lugar donde hemos vivido algunos de los momentos más especiales de nuestra vida. Aquí crecimos, reímos y creamos una comunidad increíble que siempre llevaremos en el corazón”, han expresado.

En el mismo mensaje, el equipo del chiringuito adelanta que el cambio no supondrá una ruptura con la esencia que ha caracterizado al establecimiento desde sus inicios. “Este año empezamos un nuevo capítulo. Diferente ubicación, sí… pero el mismo espíritu, la misma energía y las mismas ganas de seguir compartiendo buenos momentos con vosotros”, añaden.

Por el momento no se ha hecho pública la nueva localización, aunque aseguran que se conocerá “muy pronto”. Tampoco han trascendido las razones que han motivado el traslado, un anuncio que ha sorprendido a muchos de sus seguidores habituales.

Según fuentes consultadas por Europa Sur, el cambio de ubicación podría deberse a problemas con los propietarios de la parcela donde actualmente se ubica el chiringuito en Valdevaqueros. Las mismas fuentes apuntan además a que la referencia del propio negocio a trasladarse a “otra orilla” podría significar literalmente un movimiento al otro lado del río Jara, ya en la zona de Los Lances. O bien al otro lado de la N-340. Ambos emplazamientos quedarían fuera de los límites del Parque Natural del Estrecho, aunque el establecimiento no tiene intención de abandonar el término municipal.

La publicación acumula ya miles de “me gusta” y cientos de comentarios de clientes y amigos que recuerdan con nostalgia los veranos vividos en este chiringuito a pie de playa. Muchos destacan que la música ha sido siempre uno de los sellos de identidad del Tumbao.

Durante años, el local ha combinado sesiones chill durante las horas más calurosas del día con ritmos más animados al caer la tarde. DJs, conciertos en directo y pequeños espectáculos convertían cada jornada en una experiencia distinta, especialmente al atardecer, cuando la luz dorada bañaba Valdevaqueros y el chiringuito se transformaba en una auténtica fiesta al aire libre.

Precisamente esa actividad musical podría estar detrás del cambio de ubicación, aunque desde el negocio no lo han confirmado. En los últimos veranos, distintos chiringuitos situados dentro del Parque Natural del Estrecho han sido objeto de críticas y denuncias por la celebración de conciertos y eventos sin autorización.

Estas actividades pueden vulnerar diversas normativas autonómicas, municipales y estatales, entre ellas la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica de Tarifa, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad o el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del propio parque natural.

El problema no es nuevo. Cada verano, colectivos ecologistas denuncian que algunos establecimientos ubicados en este espacio protegido programan actuaciones musicales, sesiones de DJ o eventos multitudinarios en primera línea de playa sin cumplir la normativa ambiental.

En 2025, tal y como avanzó Europa Sur, la asociación Agaden–Ecologistas en Acción remitió varios escritos formales al Ayuntamiento de Tarifa, la Delegación Territorial de Medio Ambiente, el Seprona, la Policía Autonómica y la dirección del Parque Natural del Estrecho alertando de estas prácticas.

Los ecologistas advierten de que estos eventos generan contaminación acústica y lumínica, acumulación de residuos y alteraciones en la fauna en un enclave que cuenta con numerosas figuras de protección, como Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves.

Uno de los casos que más preocupa es el del chorlitejo patinegro, un ave en peligro de extinción que nidifica precisamente en la franja litoral donde se concentran muchos de estos chiringuitos, en playas como Los Lances, Valdevaqueros o Bolonia. El ruido, la iluminación nocturna y la presencia masiva de personas pueden afectar directamente a su reproducción.