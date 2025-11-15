Nueve expedientes abiertos a chiringuitos en Tarifa por conciertos sin autorización en el Parque Natural del Estrecho

Público durante un concierto en un chiringuito de Tarifa, en el Parque Natural del Estrecho.

La Junta de Andalucía ha abierto un total de nueve expedientes a varios chiringuitos del término municipal de Tarifa por celebrar conciertos y poner música con amplificación sin permisos entre los meses de agosto y septiembre.

La reunión de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho celebrada esta semana abordó la situación a instancias del grupo ecologista Agaden. Los ecologistas explicaron que la dirección del parque natural informó de las actividades e inspecciones realizadas entre el 1 de agosto y finales de septiembre. Según Agaden, las patrullas de Agentes de Medio Ambiente y la Policía Autonómica efectuaron un total de 40 inspecciones en ese periodo de tiempo. En nueve de ellas constataron que los negocios tenían conciertos o música amplificada en el interior o exterior de los establecimientos, lo que contraviene la normativa del espacio protegido.

Otras fuentes presentes en la reunión confirmaron lo expuesto por los ecologistas. El pasado agosto, el director del Parque Natural del Estrecho reconoció a consultas de Europa Sur que no se había tramitado ninguna autorización para conciertos en chiringuitos.

Como consecuencia de estas inspecciones, se han incoado otros tantos expedientes que ahora siguen su tramitación ante los organismos competentes de la Junta de Andalucía. Por parte del Ayuntamiento de Tarifa se planteó la posibilidad de retirar licencias a los infractores.

"Desde el ecologismo reiteramos que el Ayuntamiento y la delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente deben asumir sus competencias y resolver un problema endémico que lleva más de una década generando impactos sin solución efectiva. La Subdelegación tomó nota de ello y esperamos que sean capaz de gestionar un problema que debe tener solución efectiva y definitiva en colaboración con los establecimientos", ha manifestado Agaden en un comunicado.

A lo largo de todo el verano, distintos chiringuitos ubicados dentro del Parque Natural del Estrecho han seguido programando actuaciones de grupos, sesiones de DJ y otros actos multitudinarios en primera línea de playa, una práctica que se realiza al margen de la normativa ambiental que protege este enclave único.

Otros temas

Agaden detalló que el director del parque informó sobre la superficie afectada y la investigación del incendio de la Sierra de la Plata del pasado agosto, indicando que la zona privada quemada —perteneciente al Cortijo del Moro— contará con un plan de restauración en ocho meses.

Los ecologistas preguntaron por el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales, solicitado el 27 de agosto y que, aseguran, no se les ha remitido. "El Ayuntamiento explicó que se encuentra en proceso de actualización. Recordamos que un documento tan crucial no puede quedar desactualizado, dada la gravedad de los riesgos que afrontan población, bienes y equipos de extinción", según Agaden.

Por su parte, la Autoridad Portuaria comunicó que procederá al reflotamiento urgente del yate Mr. M hundido en el Puerto de Tarifa tras haber intentado, sin éxito, que el armador se hiciera cargo. "Consideramos la medida positiva, aunque tardía, y lamentamos que no se actuara antes para evitar posibles episodios de contaminación y mala imagen en un entorno tan sensible", concluyen los ecologistas.