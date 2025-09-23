El yate de lujo 'Mr. M', valorado en 10 millones de euros, se hunde en Tarifa

El yate Mr. M hundido en el Puerto de Tarifa y los daños sufidos.

El yate de recreo Mr. M, una lujosa embarcación de 25 metros de eslora valorada en unos 10 millones de euros, se ha hundido este lunes en aguas del Puerto de Tarifa, adonde llegó el pasado viernes con daños. La embarcación se ha ido a pique antes de que pudiera comenzar la reparación, según han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria.

El suceso, confirmado por fuentes marítimas consultadas por Europa Sur, mantiene activa la intervención de Salvamento Marítimo (Sasemar), que desplegó barreras anticontaminación en la zona para evitar un posible vertido de combustible al mar.

El Mr. M, antes de hundirse en el Puerto de Tarifa. / M. G.

El Mr. M, con bandera polaca —algo habitual hoy día en el sector náutico por motivos fiscales—, pertenece a unos armadores de nacionalidad holandesa. Construido en 2005 por el astillero italiano Mangusta y remodelado en 2015, se trata de un yate diseñado para el alquiler de lujo en el Mediterráneo, con capacidad para seis invitados y dos tripulantes, velocidad de crucero de 30 nudos y un completo equipamiento para deportes acuáticos.

El Mr. M es habitual en aguas mediterráneas, donde se alquila con servicios de chárter de lujo. Entre sus características figuran tres cabinas, aire acondicionado, conectividad Wi-Fi, así como una amplia gama de juguetes náuticos —desde motos de agua y esquís acuáticos hasta tablas de paddle surf y kayaks.

Las autoridades chan abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro, así como para determinar si se cumplieron las normas de seguridad y de navegación vigentes en la zona.