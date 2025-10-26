La Junta Rectora del Parque del Estrecho debatirá los conciertos en Los Lances pero deja fuera los vertidos y el incendio de Sierra de la Plata

Público durante un concierto en un chiringuito de Tarifa, en el Parque Natural del Estrecho.

La polémica por los conciertos y sesiones de DJ en la playa de Los Lances volverá al centro del debate ambiental. La Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho ha incluido en el orden del día de su próxima sesión —prevista para el 13 de noviembre— un punto específico sobre los eventos musicales en los chiringuitos y las alternativas a las infraestructuras de uso público en este paraje protegido.

Sin embargo, otros asuntos de calado ambiental han quedado fuera de la convocatoria, según ha denunciado Agaden–Ecologistas en Acción, que en una nota de prensa difundida este domingo habla abiertamente de un “boicot a la participación ciudadana” por parte del presidente de la Junta Rectora.

A lo largo del pasado verano, Europa Sur publicó varias informaciones sobre los conciertos y fiestas celebradas en chiringuitos dentro del Parque Natural del Estrecho, especialmente en Los Lances, donde se sucedieron actuaciones de grupos y DJs en primera línea de playa, pese a que la normativa ambiental prohíbe este tipo de actividades en espacios de alto valor ecológico.

El asunto figura ahora como el punto 5.a del orden del día, bajo el epígrafe: Eventos musicales y propuestas de alternativas a las infraestructuras de uso público en el Paraje Natural Playa de Los Lances.

En cambio, la mayoría de los temas que Agaden había solicitado tratar han sido descartados. La organización presentó un escrito formal proponiendo cinco cuestiones “imprescindibles para el debate y la transparencia”, entre ellas:

“De los cinco temas, solo uno ha sido incorporado, lo que interpretamos como un intento de silenciar los problemas reales del Parque”, ha denunciado el colectivo.

Agaden subraya que la Junta Rectora “no puede ser un mero trámite burocrático”, sino un órgano de participación y control de la gestión ambiental, y lamenta que se excluyan asuntos de “vital importancia” como los daños del incendio en Sierra de la Plata o la contaminación marina que sigue provocando el barco hundido junto a la isla de Tarifa.

La sesión plenaria se celebrará el 13 de noviembre en la sede de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, en Algeciras. Además del debate sobre los eventos musicales, el orden del día incluye la presentación del programa de actuaciones de 2026, un informe del director-conservador y varios proyectos educativos y de investigación científica sobre el patrimonio natural y arqueológico del parque.