Nuevo incendio forestal en Tarifa: fuego en el paraje de la Cueva del Moro, en Bolonia

Declarado un nuevo incendio forestal en Tarifa. El servicio de Emergencias del 112 Andalucía ha recibido este lunes varios avisos alertando del inicio de un fuego forestal en la zona de la Cueva del Moro, paraje cercano a la Peña del Cabrero y el faro de Punta Camarinal, en Bolonia.
Las primeras llamadas se han recibido en la sala del 112 en torno a las 13:45, que a su vez ha movilizado a los primeros efectivos hacia el lugar. Desde las playas cercanas resulta visible una columna de humo en una zona escarpada, rocosa y de difícil acceso. En ese entorno también hay abrigos con valiosas pinturas rupestres.
