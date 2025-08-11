Nuevo incendio forestal en Tarifa, en directo: el Infoca moviliza tres aeronaves en la Sierra de la plata, en Bolonia

Declarado un incendio forestal en el paraje de la Cueva del Moro, en Bolonia

Efectivos del Plan Infoca trabajan desde poco antes de las 14:00 de este lunes en un nuevo incendio forestal declarado en el término municipal de Tarifa.

El servicio de Emergencias del 112 Andalucía ha recibido este lunes varios avisos alertando del inicio de un fuego forestal en la zona de la Cueva del Moro, paraje de la Sierra de la Plata y el faro de Punta Camarinal, en Bolonia.

Las primeras llamadas se han recibido en la sala del 112 en torno a las 13:45, que a su vez ha movilizado a los primeros efectivos hacia el lugar. Desde las playas cercanas resulta visible una columna de humo en una zona escarpada, rocosa y de difícil acceso. En ese entorno también hay abrigos con valiosas pinturas rupestres.