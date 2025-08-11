Más de 2.000 personas evacuadas por el incendio forestal de Tarifa

Más de 2.000 personas han sido desalojadas este lunes 11 de agosto de la zona de playas, alojamientos turísticos y viviendas próximas a Atlanterra (Tarifa) como consecuencia del incendio forestal declarado en torno a las 14:20 horas en el paraje de la Sierra de la Plata, próximo a la Cueva del Moro.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que el amplio dispositivo desplegado se centra en “evitar la propagación de las llamas hacia la zona turística y urbanizada”. No obstante, la magnitud del fuego ha obligado a evacuar hoteles como el Meliá y el Cortijo, así como áreas residenciales de Atlanterra y la playa de Los Alemanes.

La evacuación, que Sanz ha calificado de “difícil”, se ha realizado “en una infraestructura de salida muy pequeña”, aunque “con rapidez gracias a la colaboración de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil”. A los residentes de la urbanización hasta Zahara de los Atunes se les ha solicitado confinamiento y cierre de ventanas para minimizar el impacto del humo.

La Junta ha activado la situación operativa 1 del Plan de Emergencia. Actualmente, trabajan en la zona 14 medios aéreos —incluidos helicópteros pesados y semipesados, aviones anfibios y una aeronave de coordinación— concentrando sus esfuerzos en el flanco izquierdo para frenar el avance hacia las zonas habitadas. En tierra, actúan brigadas de refuerzo, grupos de bomberos forestales, técnicos de operaciones, agentes de Medio Ambiente y el Grupo Regional de Mando, además de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que se enfocan en el flanco derecho para contener la expansión hacia el terreno forestal.

Sanz ha advertido de la complejidad de las labores de extinción debido a que “hay muchísimo viento, que duplica el previsto por los modelos, lo que ha hecho mucho más rápido y agresivo este incendio”. El consejero ha añadido: “Esperamos poder hacernos con el incendio e intentar frenar el avance hacia la zona de Atlanterra, pero quedan todavía horas intensas y peligrosas y hay que ser prudentes”.