Más de 200 caravanas acampan de forma ilegal en el Parque Natural del Estrecho

Tarifa/La presencia masiva de vehículos estacionados de forma ilegal en el Parque Natural del Estrecho ha vuelto a encender las alarmas. Agaden-Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Ayuntamiento de Tarifa, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz y la Dirección del Parque Natural la preocupante proliferación de estacionamientos y acampadas no autorizadas en el entorno protegido de Los Lances norte, dentro del Paraje Natural Playa de Los Lances.

Según la organización ecologista, el pasado fin de semana (1 y 2 de febrero) varios miembros del colectivo constataron la presencia de unos 200 vehículos en la zona de Los Carriles, muchos de los cuales parecen llevar instalados varios meses. "Se están formando auténticos asentamientos, transformando el paraje en una zona residencial improvisada", advierte Agaden, que señala que esta situación genera un impacto ambiental significativo en el parque, con afecciones a la flora y la fauna autóctonas, contaminación acústica y acumulación de residuos.

Campamento ilegal con más de 200 caravanas junto a la playa de Los Lances durante el primer fin de semana de febrero. / Agaden

Un problema recurrente

No es la primera vez que se detectan este tipo de ocupaciones irregulares en el Parque Natural del Estrecho. En agosto de 2024, la Guardia Civil desmanteló un campamento ilegal con más de 200 caravanas junto a la playa y levantó 147 propuestas de sanción por infracciones a la normativa medioambiental. Dos meses antes, en junio, el Instituto Armado notificó 93 denuncias tras detectar otro asentamiento ilegal en la misma zona, apenas una semana después de intervenir en una macrofiesta con 300 personas y consumo de drogas en un chiringuito cercano.

Desde Agaden alertan de que, pese a las intervenciones esporádicas, la problemática persiste y se agrava con el tiempo. "Lo que debería ser un estacionamiento ocasional se ha convertido en una ocupación prolongada del espacio protegido. No estamos en contra del turismo camper o de las caravanas, pero esto no es un área habilitada para ello", explica Javier Gil, portavoz de la organización ecologista tras ser consultado por Europa Sur. "Durante el día puedes estacionar, pero de noche hay que irse. Lo que no puede ocurrir es que haya asentamientos permanentes, como está pasando. Se debería buscar una alternativa, crear zonas de acampada regladas como ocurre en otros países de Europa o en otras partes de España", propone.

Vertido de residuos fuera de las zonas habilitadas junto a la playa de Los Lances. / Agaden

Incumplimientos normativos

Esta situación supone un grave incumplimiento de diversas normativas, entre ellas la Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía, el Decreto 26/2018 sobre Ordenación de Campamentos de Turismo y la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados. Además, se infringen normativas de prevención de incendios y conservación de espacios naturales, que prohíben expresamente la acampada libre, el vertido de residuos fuera de las zonas habilitadas y la circulación de vehículos fuera de los caminos autorizados.

Ante este panorama, Agaden solicita a las administraciones competentes la adopción urgente de medidas efectivas y sostenibles en el tiempo. Entre ellas, propone el refuerzo de la vigilancia y el control en el Parque Natural del Estrecho, la señalización clara que informe y regule las actividades no permitidas y, finalmente, la aplicación de sanciones a quienes incumplan la normativa, algo no siempre sencillo pues muchos de los infractores son ciudadanos extranjeros que jamás reciben las multas.

"Si no se toman medidas, esta situación irá a más, afectando cada vez más al equilibrio del ecosistema y a la calidad de este paraje excepcional", advierten los ecologistas.