Una mancha de hidrocarburos amenaza la Playa Chica de Tarifa: Verdemar denuncia un vertido desde un barco hundido

Una mancha oscura flota desde hace días en las aguas del puerto de Tarifa, frente a la conocida Playa Chica. Según ha denunciado este martes Verdemar–Ecologistas en Acción, se trata de un vertido de hidrocarburos procedente de un buque hundido cuyas bodegas estarían liberando combustible al mar. Las corrientes están arrastrando esa contaminación hacia la costa y la Isla de las Palomas, extendiendo una capa aceitosa visible desde la orilla y generando preocupación entre los vecinos.

Pese a las reiteradas llamadas de atención, ni la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ni el Ayuntamiento de Tarifa habrían tomado medidas eficaces para contener la fuga, según denuncian los ecologistas. “Llevamos tres días alertando del problema y la mancha continúa expandiéndose”, señala Verdemar, que reclama una intervención urgente para evitar que el vertido se convierta en un daño ambiental de mayor alcance.

La organización exige la actuación inmediata de la APBA, la Junta de Andalucía y Capitanía Marítima para sellar las fugas del pecio y proceder a la limpieza del combustible que ya ha alcanzado la superficie. También solicita una investigación que determine el origen exacto de la contaminación, la cantidad de hidrocarburos vertida y las posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas.

El escenario no podría ser más delicado. La Isla de las Palomas, que marca el punto donde el continente europeo se sumerge entre las aguas del Atlántico y el Mediterráneo, forma parte del Parque Natural del Estrecho y de la Red Natura 2000. Este enclave, de extraordinaria riqueza biológica, acoge colonias de aves marinas, cetáceos, peces y praderas submarinas que cumplen un papel esencial en el equilibrio ecológico del Estrecho de Gibraltar.

Para Verdemar, la pasividad institucional ante un episodio de estas características resulta “incomprensible”. La asociación advierte de que los hidrocarburos pueden adherirse a las rocas, afectar a la fauna marina y alterar gravemente la calidad del agua en un área considerada uno de los corredores ecológicos más importantes del planeta.

“El tiempo juega en contra del ecosistema —alertan—. Cada día que pasa sin actuar aumenta el riesgo de que los daños sean irreversibles”.

El vertido, visible incluso desde el paseo marítimo, mantiene en vilo a los vecinos y a los amantes del litoral tarifeño, que temen por la integridad de uno de los paisajes más emblemáticos del sur de Europa.