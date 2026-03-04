Jimena estima en casi 60 millones los daños provocados por las borrascas en el municipio

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha cifrado en cerca de 60 millones de euros la valoración provisional de los daños ocasionados por las recientes borrascas que han azotado al municipio. Tras realizar las primeras evaluaciones, el Consistorio ha detallado que las pérdidas alcanzan tanto a infraestructuras públicas como al sector agrícola, además de a propiedades privadas.

En lo que respecta a las infraestructuras municipales, los destrozos ascienden a unos 6 millones de euros. Las lluvias han provocado daños en edificios culturales y deportivos, centros educativos, dependencias de la Policía Local y del propio Ayuntamiento, así como en el cementerio, el tanatorio y el castillo. También se han visto afectados numerosos puentes, muros que han sufrido desprendimientos y caminos de titularidad municipal.

El sector agrícola ha sido, sin embargo, el más perjudicado. Según las estimaciones trasladadas al Ayuntamiento, las pérdidas alcanzan los 53 millones de euros, teniendo en cuenta la superficie dañada, la producción perdida y otros efectos derivados de las intensas precipitaciones.

El Consistorio advierte de que estas cifras podrían aumentar, ya que todavía hay zonas del término municipal a las que no se ha podido acceder y, por tanto, no se dispone de una valoración exacta de los daños. A ello se suman los desperfectos en viviendas y negocios particulares, cuyo impacto económico aún no ha sido cuantificado de forma global.

El Ayuntamiento continúa trabajando en la recopilación de datos y en la tramitación de ayudas para hacer frente a unas consecuencias que han golpeado con fuerza a uno de los municipios del Campo de Gibraltar.