El secreto mejor guardado de San Roque: dos conferencias que prometen sorprender a los amantes de la historia

Conferencias de la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca en San Roque

La Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque ha programado para marzo de 2026 dos nuevas conferencias dentro de su agenda cultural, ambas en el salón de actos de la Biblioteca de San Roque, a partir de las 18:30 horas.

Un viaje por las calles históricas de San Roque

La primera cita tendrá lugar el martes 10 de marzo con la conferencia “Un paseo por las calles antiguas de San Roque”, impartida por el investigador e historiador Antonio Pérez Girón.

Durante la charla se realizará un recorrido por la evolución urbana de la ciudad, recordando el origen y la historia de algunas de sus calles más emblemáticas y su relación con el desarrollo histórico del municipio.

Mujeres y prehistoria: una mirada diferente al pasado

La segunda conferencia se celebrará el miércoles 25 de marzo bajo el título “Anatomía de un cuerpo: relatos sobre mujeres en la prehistoria”, a cargo de la arqueóloga e investigadora Marga Sánchez Romero.

La ponente abordará el papel de las mujeres en las sociedades prehistóricas, analizando cómo la arqueología actual está reinterpretando su presencia y protagonismo en la historia.

Ambas actividades forman parte del programa cultural impulsado por la asociación para fomentar la divulgación histórica y el pensamiento crítico entre la ciudadanía.