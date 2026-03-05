Thalassa Orchestra llena de danzas y sinfonismo el Teatro Florida de Algeciras con su concierto 'Motus'

Algeciras volverá a situarse este sábado 7 de marzo en el epicentro de la música clásica con la nueva propuesta de la Thalassa Orchestra, que presenta su concierto Motus en el Teatro Florida a partir de las 19:00 horas. La formación, dirigida por la algecireña Irene Delgado-Jiménez, ofrecerá un programa ambicioso y de gran riqueza estilística en el que confluyen el folclore centroeuropeo, la tradición griega, el impresionismo francés y el primer sinfonismo romántico.

El concierto se articula en dos partes claramente diferenciadas pero unidas por un hilo conductor: el movimiento motus entendido tanto como impulso rítmico de la danza como evolución expresiva dentro del discurso sinfónico.

La primera parte estará dedicada a las danzas populares revisadas desde la mirada de tres compositores esenciales del siglo XX. De Béla Bartók, figura clave en la recopilación y estudio de la música campesina de Europa del Este, se interpretarán piezas que condensan esa fusión entre raíz popular y elaboración académica, una de las señas de identidad del compositor húngaro. Bartók no solo recogió melodías tradicionales en su país natal, sino que las transformó en un lenguaje propio que amplió las fronteras de la música culta.

En esa misma línea de recuperación y estilización del folclore se sitúa el griego Nikos Skalkottas, quien, tras regresar a su país en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, dejó como legado sus célebres Danzas Griegas. De esta colección, la orquesta interpretará cinco de las más populares, piezas de marcado carácter rítmico y colorista que alternan lirismo y energía con una orquestación brillante.

El programa dará un giro hacia una atmósfera más evocadora con la interpretación de la Danse sacrée et danse profane de Claude Debussy, obra emblemática del repertorio para arpa y orquesta. Compuesta a comienzos del siglo XX, la partitura conjuga misticismo, sensualidad armónica y un delicado equilibrio tímbrico en el que el arpa asume un papel protagonista absoluto. La solista invitada será la arpista malagueña Claudia Feng, intérprete con una sólida trayectoria que ha colaborado con formaciones como la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Sinfónica de Málaga, además de haber formado parte de la Joven Orquesta Nacional de España y la Orquesta Joven de Andalucía.

Tras el descanso, el protagonismo recaerá en la Quinta Sinfonía de Franz Schubert, considerada la primera de sus sinfonías maduras y una de las más apreciadas por el público. Escrita cuando el compositor contaba apenas diecinueve años, la obra destaca por su frescura melódica y su transparencia orquestal. En ella, Schubert mira hacia el clasicismo vienés, pero deja ya entrever una voz propia cargada de lirismo y sensibilidad.

La directora algecireña Irene Delgado-Jiménez se ha consolidado en los últimos años como una de las batutas emergentes más relevantes del panorama musical andaluz. Fundadora y directora artística de la Thalassa Orchestra, ha destacado por su apuesta por programas ambiciosos que combinan repertorio sinfónico, recuperación de música de raíz popular y una marcada vocación divulgativa. Su trabajo ha sido elogiado tanto por la crítica especializada de su entorno como por los aficionados de música clásica.

Fiel a su compromiso divulgativo, Irene Delgado-Jiménez acompañará al público con explicaciones durante el concierto, aportando claves para una escucha más profunda y contextualizada de cada obra. Esta vocación pedagógica se ha convertido en uno de los rasgos distintivos de la Thalassa Orchestra desde su creación, consolidando un proyecto que combina rigor interpretativo y cercanía con la audiencia.

Cartel oficial del concierto "Motus".

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial de la formación, en la tienda algecireña Discos Grammy o mediante reserva telefónica en el 611 599 399. Asimismo, se mantiene la modalidad Fila Cero para quienes deseen apoyar la iniciativa sin asistir presencialmente. Como novedad, se ha habilitado un número limitado de localidades para estudiantes al precio especial de 12 euros, disponibles exclusivamente mediante solicitud por WhatsApp y acreditación con carnet en el acceso al concierto.

Con “Motus”, la Thalassa Orchestra propone una velada que combina raíz popular, virtuosismo instrumental y gran repertorio sinfónico, reafirmando el pulso cultural de Algeciras y el creciente protagonismo de su escena musical.