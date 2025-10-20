Un concierto de Thalassa Orchestra con Irene Delgado-Jiménez abre los actos del XX aniversario de Diverciencia en Algeciras

La directora de orquesta algecireña Irene Delgado-Jiménez llevará la batuta de Thalassa Orchestra en un concierto didático para el alumnado de los centros del Campo de Gibraltar el próximo viernes 24 de cotubre en el teatro Florida de Algeciras a partir de las 12:30.

Este espectáculo será el pistoletazo de salida de todos los actos y actividades programadas para celebrar el XX Aniversario de Diverciencia y una antesala del concierto abierto al público que Thalassa Orchestra ofrecerá el 25 de octubre.

El concierto didáctico se celebrará en el Teatro Florida de 12:30 a 13:30 y ya están todas las entradas ocupadas para lo que será una experiencia única y enriquecedora para los alumnos.

"La idea es acercar la música clásica de forma divertida y educativa a nuestros estudiantes a partir de 5º de Primaria", destaca la organización de Diverciencia.